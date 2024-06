Orgullo de Pigmalión

Hace semanas que vi por primera vez el anuncio de cierta marca cuyo nombre es sinónimo de mujer triunfadora , actual patrocinadora de la Selección Española de Fútbol. En dicho anuncio, explican un término que en psicología utilizan para describir cómo las expectativas o creencias de una persona pueden influir en el rendimiento de otra persona: esto es el llamado “Efecto Pigmalión”.

Este fenómeno psicológico, en su vertiente positiva, es la nueva tendencia para mejorar el rendimiento en el ambiente laboral y educativo, pues se ha demostrado que estas expectativas pueden afectar significativamente el rendimiento para cumplir con lo esperado.

El término tiene su origen en una leyenda de la mitología griega. El mito narra como Pigmalión esculpió una estatua de marfil, y se enamoró de ella; a través de sus propias expectativas y creencias, consiguió que Afrodita intercediera y esta hizo que la estatua, de nombre Galatea, cobrase vida, superando asi las expectativas de Pigmalión.

Pues bien, la marca de cerveza mujer triunfadora ha querido -y de momento conseguido- que el ‘Efecto Pigmalión’ entre de lleno en nuestra Selección Española. Con esto se busca dejar atrás todos esos mensajes negacionistas, catastrofistas y pesimistas, contra la Selección. Los típicos comentarios de bar (y el nuevo bar que son las redes sociales) de los resabidos del fútbol. Y para ello, esta marca ha creado unas playlists con mensajes enviados por aficionados y otros grandes nombres como Fernando Torres, Olga Carmona o Luis Aragonés Jr.

En el anuncio podemos ver a un emocionado Morata – nadie mejor que él para explicar este efecto- escuchar como su madre le dice “no olvides que eres el quinto máximo goleador de nuestra historia”. Y mientras Álvaro se emociona, a mí a estas alturas del anuncio ya me han caído varías lágrimas de los ojos.

Desconozco si fue el efecto Pigmalión, pero en el primer partido de España, el primero en marcar fue Morata. El caso es que el rojiblanco no ha dado pie con bola este año y, sin embargo, ahora va y resulta que es el tercer máximo goleador de la Eurocopa. No de España, de la Eurocopa en general. Asi es el efecto Pigmalión. Y yo, sinceramente, estoy profundamente agradecida de que el fútbol se encuentre a veces en este camino que hace que todos y todas nos reconciliemos con él. No sé si este efecto Pigmalión dará resultados deportivos, pero desde luego promueve un respeto y una admiración del que carece muchas veces este deporte.

Si el “Efecto Pigmalión” es la vertiente positiva de las expectativas, en la parte opuesta tenemos el “Efecto Golem”. De esto no hay anuncio, pero os lo voy a contar yo: el Efecto Golem es el fenómeno psicológico que describe cómo las expectativas negativas de una persona pueden influir negativamente en el rendimiento de otra. Dicho de otra manera: las expectativas negativas pueden llevar a la persona a no alcanzar metas por pensar que no es capaz de lograrlo, disminuyendo asi su rendimiento e incluso en el desarrollo.

Y estaba yo en mi nube de la Eurocopa, reconciliándome con nuestro fútbol, cuando me encuentro con que las redes sociales del Real Madrid Femenino han tenido que eliminar una publicación de fotos de dos futbolistas (Misa Rodriguez y Jenni Hermoso) que se encontraban de vacaciones, por insultos lesbófobos y comentarios ofensivos cargados de odio.

En el día de hoy, publicaba una de las futbolistas “a estas alturas, estos tipos de comentarios no me afectan en absoluto, pero entiendo que hay personas que se pueden sentir afectadas cuando los reciben”. Supongo que ese mensaje esta a medio camino entre la fortaleza y la coraza que la mayoría de las futbolistas profesionales han tenido que crearse para poder llegar a conseguir sus éxitos luchando diariamente contra el Efecto Golem. ¿O acaso creéis que es fácil aislarse de los comentarios negativos, las burlas o las agresiones verbales?

Cualquier ataque de odio puede tener un impacto negativo en el rendimiento y bienestar de una persona. Y es que la interiorización de estos ataques puede dar lugar a una autopercepción negativa, perdiendo motivación y confianza. Si a eso le sumamos los ambientes hostiles (como el sufrido el año pasado por la selección femenina de fútbol) puede llevar a una distracción absoluta del enfoque en el juego. Y aun asi, luchando con el efecto Golem, mirad los resultados obtenidos. ¿De qué serían capaces si se les aplicara el Efecto Pigmalión?

Preocuparse por lidiar con ataques y discriminación puede afectar a la concentración y a la generación, entre otros, de problemas de salud mental. No tener apoyo es una expectativa negativa que siempre influirá de manera perjudicial. Asi que siéntete orgulloso de aplicar el efecto Pigmalión, porque nunca sabes quien lo va a necesitar para llegar a su victoria.

