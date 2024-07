Morales y la máquina del tiempo

Poco a poco va tomando color la plantilla del Levante UD con el añadido de haber hecho dos anuncios de relumbrón en las figuras de Morales e Iborra. Hasta hace muy poco, dos años atrás en concreto, juntar estas dos piezas hubiera inundado de satisfacción a la familia granota, pero hoy, la cosa es distinta. Poco a poco va tomando color la plantilla del Levante UD con el añadido de haber hecho dos anuncios de relumbrón en las figuras de Morales e Iborra. Hasta hace muy poco, dos años atrás en concreto, juntar estas dos piezas hubiera inundado de satisfacción a la familia granota, pero hoy, la cosa es distinta. Tras pasar ya varios días desde la confirmación de la llegada de Morales, el sentir del aficionado del Levante sigue siendo el de resentimiento, de dolor ante una traición inesperada, de no olvidar la salida en un momento crítico del que era un buque insignia. Aunque en muchas ocasiones las palabras se las lleve el viento, con el `Comandante´, no ha sido así. No sé si fue fruto de la coyuntura en la entrevista que realizó a los compañeros de la Cadena SER en aquel mes de abril de 2022, o de querer ser un `bien queda´ como algunos tildan, pero lo cierto es que esa promesa verbal de quedarse jugara donde jugara el Levante, le hizo perder credibilidad, cuando pocos meses después cogió el macuto para firmar por el Villarreal. Creo que en todo esto ha faltado transparencia desde el primer día, y, sobre todo, una explicación que debió llegar cuando se gestó su salida. Ha pasado demasiado tiempo para ahora tratar de ofrecer la fotografía de los hechos, tiempo en el que el cariño y la admiración granota hacia Morales se ha desvanecido. Y es normal. Al final, un capitán, un jugador que no era un cualquiera dejó a su familia en el desierto de la Segunda División, cuando más lo necesitaba. Sacar a luz a estas alturas la necesidad económica del club por dejar salir activos inasumibles en la categoría de plata, incluso hasta que hubiera sido así, está fuera de plazo. A Morales tampoco le ayudó el club en aquel momento, porque si los hechos fueron esos, se desprende un acuerdo tácito de todas las partes. Un espaldarazo en forma de aclaración hubiera sido lo pertinente, pero en 2022. Qué bien les vendría una máquina del tiempo para poder cambiar las cosas. A nivel personal no pitaré a Morales, nunca lo haré a ningún jugador del Levante, y espero que aporte lo suficiente para devolver al equipo a Primera. José Luis ya sabe en que coyuntura ha vuelto y deberá convivir con ello, como han convivido con la decepción los seguidores granotas este éxodo a una categoría que ahora mismo no merecen.

Iborra ha aportado el lado fresco y sobre todo ha actualizado el aspecto romántico del fútbol, ese que yo decía hace casi un año era inexistente tras el traspaso de Pepelu. Iborra hubiera vuelto antes, no se hubiera ido a Grecia, pero el lastre económico lo empujó a Atenas. Ha vuelto cuando se ha presentado la primera oportunidad real de hacerlo y sabiendo todo el mundo que ha desechado ya no solo la continuidad en un club en el que logró un nuevo título, sino con otras opciones atractivas en la mesa. Me encanta que ese romanticismo, que ese jugador de corazón, aún exista porque gravemente amenazado, está en peligro de extinción.

Pienso de verdad, que tanto Iborra como Morales sienten y aman al Levante, y mucho, pero en el fútbol pasional no se puede jugar con los sentimientos. Iborra no llega para tapar a Morales, no sería justo para él y no es el caso. Es mucho más. Me quedo con que son dos refuerzos necesarios para reavivar a un Levante que debe pensar en grande.

