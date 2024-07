Un xiquet del Matador

En mi familia somos todos ‘one club man’, por supuesto, del VCF. No hay otra opción; pero también de un solo ídolo. Mi abuelo de Gorostiza, mi padre de Wilkes, mi madre de PuchadesPasiego (lo decía así, como si fueran solo uno, y a mi madre se lo consiento todo) y yo de Mario Kempes. Mi hijo Pablo lo tiene ‘en chino’ por haberle tocado convivir con la deprimente etapa de Meriton, pero aún le queda Parejo y su inolvidable Copa del Centenario.

Cuando llegó Mario a Valencia yo era un xiquet. En 1976 con 13 años todavía eras un niño; ahora a esa edad ya están de vuelta de muchas cosas.

Le vi debutar en el Naranja la noche que sintió, por una vez, nostalgia de Bell Ville.

Le vi ganar Copas, Recopas (y Supercopas), Pichichis, Mundiales y meter balones dentro de la red como nunca he visto a nadie.

Le vi sufrir, jugando infiltrado, sacrificándose por ayudar a su equipo a pesar de no estar en óptimas condiciones, desde aquel maldito día en Jena, a partir del cual ya nunca volvió a ser el mismo.

Le vi salir rumbo a River, abroncado, injustamente, por Mestalla porque no acertó a batir a Cedrún. Aquel día lloré tan amargamente como lo haría cinco años después con el descenso a Segunda o en 2001 en Milán, o como lo haría mi hijo con el Mbiazo o en 2022 tras perder la Final de Copa.

Le vi volver a Mestalla. Le vi jugar a fútbol sala como uno más, cuando no, no lo era.

Le vi marcarnos un gol con el Hércules en el Rico Pérez. Y aplaudí, por única vez en mi vida, un gol en contra del VCF.

Le seguí en la distancia, con mucho dolor de corazón, en su deambular por Austria, Indonesia o Chile. Hoy hubiera tenido unos últimos años dorados en Arabia Saudí o USA.

Le vi despedirse del fútbol en Mestalla, tal y como llegó, marcando goles a diestro y siniestro ya casi con 40 años.

También vi como Paco Roig (manipulador donde los haya) utilizó su imagen como segundo entrenador del VCF acompañando a Héctor Núñez.

Vi como fue nombrado, merecidamente, embajador del VCF para escasos tres años después ser destituido, por los sinvergüenzas que ahora dirigen nuestro club, por defender al VCF más que su propio cargo.

Y le vi en los actos del Centenario llevar la bandera fundacional con orgullo y ser la estrella que más brilló en el maravilloso y emotivo partido de las estrellas.

A partir de entonces, cada vez que viene a Valencia, le hago un marcaje al hombre para decirle que nos hizo muy felices y que le queremos, mientras me firma una revista, un cromo, una foto o cualquier material de mi apreciada y numerosa colección sobre él. Y me sigue haciendo muy feliz, tan solo con una sonrisa o con unas cariñosas y humildes palabras. Como la vez que le recordé aquel día de 1978 que le hizo cuatro goles al Rayo en tan solo veinte minutos y me respondió: «¿Cuatro goles en veinte minutos? ¿Yo? ¿Vos estás seguro? No sería yo… sería el Lobo».

Ahora Mario cumple 70 años, pero yo que ya estoy en los 60, sigo siendo (y siempre lo seré) uno de esas decenas de miles de «xiquets del Matador» que aún hay en Valencia.

¡Que los cumplas feliz, Mario!

«El tiempo nos ha enseñado a recordarte con amor. Por siempre, Mario Kempes, Matador» (Nostalgia de Bell Ville de La Gran Esperanza Blanca).

