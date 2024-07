Perder Mestalla siempre será una derrota

Hay pocas victorias más agridulces, más inútiles, que las de tener razón a posteriori, cuando el desastre del que alguien avisó ya se ha consumado. Sucede con la relectura (hoy mismo, o desde 2016) de los artículos de JV Aleixandre de 2014. Comprobar en diferido, con el desengaño de Meriton ya en carne viva, que el gran maestro de periodistas tenía razón cuando no se movió ni un palmo de su posición en mitad de aquella virulencia ruidosa y demagoga del proceso de venta, transmite una silenciosa satisfacción. El Nano avisaba, entonces, del riesgo mortal de anteponer el «Valencia de Lim» al «Valencia de nuestros padres». No se le hizo mucho caso, con la golosa alternativa de dopar las expectativas cortoplacistas. Y aunque su vaticinio ya no cambia este presente, es un aviso para situaciones del futuro que se puedan evitar. O al menos, una invitación a que esta ciudad asista a debates tan maduros y serenos, con todas las alternativas sobre la mesa, cuando lo que está en juego es el futuro del Valencia.

Por autoridad, por el conocimiento social y cultural del entorno y hasta por estilo, la lectura de cada artículo de Miquel Nadal, Vicent Molins y los editoriales radiofónicos de Paco Lloret defendiendo la idoneidad de seguir en el centenario Mestalla dejan la misma sensación que en 2014, con Aleixandre clamando con todo el viento en contra. Dejan instalada la familiaridad de una sospecha, corroborada con la intuición de la experiencia del hincha que ha asistido a todas las vueltas de montaña rusa de su club. Aunque les asista la razón, y por mucho que no se aprecie ningún entusiasmo social de cara a la mudanza, los pasos políticos van encaminados a la reactivación del Nou Mestalla. Un desbloqueo teórico, un aparente triunfo del diálogo que supuestamente desencalla quince años de obstrucción, pero que llega con un Valencia jibarizado (adiós ranking UEFA), cada vez menos capacidad de endeudarse ni de crear tesorería por su crónico estancamiento deportivo.

Ni el Valencia es el gigante multiplicador de dinero y prestigio de 2004, ni la sociedad de 2024 da las mismas pistas. En un momento en el que las ciudades deliberan sobre la necesidad de mantener su singularidad identitaria, patrimonial y cultural ante la uniformización global; en un escenario en el que el Real Madrid y Barcelona renuevan sus santuarios y hasta Liverpool, Inter y Milan dan marcha atrás a proyectos aprobados de traslado (e incluso Mallorca y Real Sociedad remodelan Son Moix y Anoeta buscando el calor perdido), Mestalla asiste a su final. Un final sin que nos sentemos a hablar de todo lo que se va a perder, ni calcular hacia donde vamos y ni si seremos capaces de afrontarlo, por mucho que esta vez se reclamen garantías a quien no las cumplió.

Puede incluso que hasta esta pirueta salga bien. Que la operación del Nou Mestalla llegue a buen puerto con un cambio de máximo accionista en el proceso, que se contagie un proyecto competitivo y una actitud ambiciosa. Que asistamos a una de esas resurrecciones cíclicas del mestallismo. Y, sin embargo, perder el siglo de vida de Mestalla seguirá siendo una derrota. Siempre será una derrota aunque no queden huellas, ya que el viejo campo no ha entrado en el catálogo de protección patrimonial de la arquitectura de València de los dos últimos siglos.

