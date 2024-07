Valencia Basket, conquistador de selecciones

El fútbol, con un protagonismo merecido sea dicho, ha eclipsado preparaciones olímpicas o campeonatos también con calibre y que tienen al baloncesto como actor principal. Con los Juegos Olímpicos a solo una semana de arrancar, podemos estar más que orgullosos de que en nuestras dos selecciones habrá una representación taronja notable y con protagonismo. Sergio Scariolo tendrá en París a Xabi López-Arostegui y Jaime Pradilla. Cada uno con su rol, ambos jugadores han ido pasando los cortes para al final, estar en la lista definitiva. En una apuesta iniciada hace años por contar con jugadores nacionales con incidencia, y no solo para completar cupos, el Valencia Basket es uno de los clubes más representados en la selección masculina. No será fácil la tarea de traer una medalla de vuelta, pero tras el torneo de Valencia y con La Fonteta, no hay que renunciar a nada. Miguel Méndez por su parte se ha nutrido de un triángulo más que fiable con Alba Torrens, una veterana en estas lides, Queralt Casas y Leti Romero.

Todas ellas saben lo que significa participar en unos Juegos, y todas ellas vienen espoleadas por el gran año firmado en el Valencia Basket, donde a nivel nacional se han mostrado intratables. Esta presencia hubiera sido más grande si no hubiera interferido una maldita lesión en el camino de Raquel Carrera. Tendrá más oportunidades. Cris Ouviña, también hubiera podido tener posibilidades, pero con la cabeza superando al corazón, optó por una renuncia loable, sabedora de lo exigente que será el calendario a partir de septiembre, y de lo fina que quiere estar a nivel físico para volver a ser un timón de garantías. En el 3x3 femenino, nuestro empeño y cariño estarán con Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, jugadores míticas del baloncesto español y valenciano.

Más allá de esto es importante remarcar la implantación del Valencia Basket en las selecciones que vienen de abajo. La sub20 femenina, proclamada recientemente subcampeona de Europa en Lituania, presentó un roster familiar con Awa Fam, Elena Buenavida, Alicia Flórez, Noah Morro, Rubén Burgos, Roberto Hernández e Irene Broncano, esta última incorporada en verano. Es una exhibición, sin quererlo de manera premeditada, de músculo, y evidencia, la línea de un club de presente y de mucho futuro. Fam, MVP del campeonato, sigue dando pasos agigantados, sin olvidar que también forma parte del combinado sub18 en el que también están Lucía Rivas o Mirembe Tewehamye. En Portugal, con Gloria Estopa, disputarán el Europeo. Un peldaño más abajo, Clara Sancho, se postula para entrar en esta dinámica tras haber estado en la lista de la sub17.

En chicos, la eclosión de Sergio De Larrea ha sido impactante. El descaro y talento mostrado en su periplo con la selección absoluta han redundado en la decisión de formar parte del primer equipo. Todo ello mientras disputa el Europeo sub20 en el se quedó muy cerca de poder llegar Lucas Marí, otro proyecto fogueado a conciencia. Por detrás emergen en la sub 18 Salvador Gallego, Jorge Carot y Gerard Villarejo, sin olvidar el mundial sub17 de Turquía que contó Sergi Kemu y Nicolás Gómez. Son todos ellos la punta de un iceberg con más jugadores de años posteriores en cola.

Alqueria en plena ebullición y el color taronja que conquista las selecciones, nada es por casualidad. Como dijo Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo.

