El Valencia no importa, y Lim viene hasta bien

Algunos están dejando claro que el Valencia no les importa, que sus intereses van por delante. Y que con Peter Lim, por más que digan, viven muy bien. Porque son alguien, tienen notoriedad, aparecen en los medios, dan "lecciones" de valencianismo y, por el mismo precio, se permiten el lujo de señalar y perseguir a todos aquellos que no piensan igual, quienes, dicho sea de paso, cada vez son más y mucho menos silenciosos que estos años atrás.

Nadie le da ningún privilegio a Peter Lim, sino al Valencia. Ya sé que esto es duro de asimilar para algunos, cosa que tampoco entiendo, pero la verdad sólo tiene un camino y es este. No voy a entrar en que si unos han perdido y otros han ganado porque aquí el que sigue yendo abajo en el marcador es el Valencia, con lo que los intereses particulares de unos y otros me dan igual. Simplemente miro lo que tengo delante, algo que se hace bastante poco.

Se repite mucho el error, hasta la saciedad se busca confundir al máximo accionista con el club. Y no, no es así. Podéis pegarle todas las vueltas que queráis y quedar como ignorantes, eso ya que lo elija cada cual. Dije hace más de un año que María José Catalá tenía claro que el campo se debía acabar y que para eso había que dejarse de milongas, y así ha sido. ¿Que luego se ha cabreado mucha gente con otros intereses?, normal.

Lim no se va a llevar ningún privilegio a su casa, ni puede tampoco cobrar nada de lo que genere el Valencia. ¿Que va a vender más caro? Pues probablemente o, mejor dicho, seguro. Pero es que en este punto olvidamos que el gran objetivo es justamente ese, que venda. Y para eso, que no se dice nunca, tiene que haber alguien que compre. Cuando el círculo se ha ido cerrando se le han ido viendo las carencias al personal. Era cuestión de tiempo.

Hay determinados argumentos que no valen, que no pueden valer, porque no se sostienen. Durante ocho largos años, especialmente los dos o tres últimos, la guerra contra Lim ha tenido su epicentro en que no acababa el campo. Totalmente legítima, porque el máximo accionista ha "pasado" del estadio en muchos momentos más que del mismo club, lo que ya es decir. Pero hasta este discurso ha virado porque la realidad también lo ha hecho. El Valencia tiene el dinero desde hace dos años y los recursos para terminarlo, pero, ahora, hay dos nuevos "gritos": que nos tenemos que quedar en Mestalla (aunque sabemos que es imposible) y que se debe hacer el campo que pide la ciudad.

Para el primer caso, lo siguiente. El "debate" no sólo llega dieciocho años tarde sino que además es IMPOSIBLE por diversos factores. Durante ocho años no vi a nadie del antiguo equipo de gobierno sacar esta bandera. Desde 2006 el único camino es el Nuevo Mestalla, se quiera o no. Y esto no quiere decir que unos quieran más al actual campo y otros menos. Y para lo segundo, esto. Si la ciudad exige un campo, que la ciudad pague un campo. Porque al Valencia no se le ha regalado nada, pero nada de nada, y se ha dejado 150 millones de euros en el que debe ser el futuro campo. A ver si empezamos a respetar un poco más el dinero privado y somos menos espléndidos. Y a ver si cuando se mande se es más generoso con el público gastándose donde se exige hacerlo precisamente cuando no se manda.

