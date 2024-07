Lando Norris pierde en Hungría, pero gana en McLaren

Felicitación de Norris a Piastri en el podio de Hungaroring / EFE

A priori la de Hungría pintaba como una de esas carreras en las que se necesita un café bien cargado, como esos que prepara una suegra y que te mantienen en pie una semana, para aguantar las setenta vueltas. La dificultad para los adelantamientos, la estrategia clara de dos paradas y el dominio del ahora todopoderoso McLaren en las dos primeras posiciones de parrilla invitaban a dar alguna cabezada a mitad de carrera. Pero lejos de aburrirnos, la tensión nos mantuvo pegados a los monitores hasta el final. Y no fue solo la emoción en la pista lo que despertó la mayor expectación: fueron las decisiones en los muros que, como queriendo escribir el guion de un thriller, cargaron la espoleta de una bomba que, finalmente no explotó. En la salida Piastri le robó la cartera a Norris y allá que se escaparon las dos monoplazas papaya. Pero desde el equipo de estrategia de McLaren, en un exceso de precaución y para protegerse de Hamilton, que rodaba tercero aunque lejos, hicieron parar a Norris antes que a Piastri a pesar de que lo habitual es que sea el líder el que haga la primera parada. Para Lando fue un regalo: no solo evitó a Lewis sino que además se puso primero gracias a un undercut sobre su compañero de equipo.

Salida del GP de Hungría con los dos monoplazas papaya de McLaren en las dos primeras posiciones / AP

A partir de ahí llegó la crisis. ¿Cómo parabas a Lando y le pedías que se dejara pasar y devolviera la posición a Oscar? ¿Cómo le decías “perdona que nos hemos equivocado”? De repente nos vinieron a la cabeza ocasiones anteriores en las que un equipo no ha podido controlar a uno de los suyos: Vettel y Webber, Alonso y Hamilton, Senna y Prost o Villenueve y Pironi. Todas aquellas situaciones que hemos revivido durante unas vueltas acabaron en bronca dentro de los equipos y con ruptura de relación entre los compañeros. Seguro que a 300 kilómetros por hora Norris no pensó en eso pero lo que sí tuvo que oír fueron los mensajes de radio sobre los pactos de los que habla el equipo en petit comité y las consecuencias que de actuar por libre podría sufrir. El inglés, terco como una mula, se negaba a devolver la plaza pero finalmente a Lando le dio por imaginar todo lo que podría perder si ganaba esta carrera y cedió el liderazgo a Piastri. El joven británico se quedó sin victoria, pero evitó un terremoto dentro de McLaren.

El equipo papaya volvió a conseguir, después de muchos tiempo, un doblete y parece que el monoplaza es una delicia de conducir, porque funciona bien en todo tipo de pistas. Después de haber perdido ya un par de carreras esta temporada les falta centrarse, especialmente desde el punto de vista de la dirección de equipo.