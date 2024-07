Ridículo Mundial

Fracaso, decepción y, sobre todo ridículo. Eso es lo que hemos sentido todos cuando se han conocido oficialmente las sedes que tendrá España para albergar el Mundial 2030. Valencia se queda fuera tras presentar fuera de plazo y sin garantías suficientes un Nou Mestalla que suma una vergüenza más en su haber.

El máximo responsable es Peter Lim, quien no ha movido una sola piedra desde que llegó a hacerse con la mayoría accionarial del Valencia CF. El famoso «to procure» ha dado lugar a infinidad de interpretaciones y, sobre todo, desplantes ante las instituciones para no finalizar un estadio que debería haber estado acabado hace lustros.

Pero más allá de Peter Lim, los grupos políticos de esta ciudad también tienen que reflexionar sobre su papel en todo esto. Más por omisión que por acción, han sido incapaces de llegar a un acuerdo tanto en un sentido como en otro con respecto al estadio. Y no solo eso, sino que han hecho política, han tratado de rentabilizar con votos con el tema del estadio y, además, han cambiado de parecer según han ido cambiando las cartas de un juego que parecía no tener fin. El Valencia CF no lo ha puesto fácil, pero los políticos han jugado al gato y al ratón para favorecer según qué intereses dependiendo de cada caso ¿Por qué no fueron todos a una desde un principio? ¿Han mirado realmente por el bien de la ciudad? Aunque esperaba más bien poco, me siento más decepcionado de lo que podía imaginar.

Lo peor de todo es que al final, con las prisas, se pusieron de acuerdo con las dos premisas que siempre priman en estos casos: tarde y mal. El circo es tal que han llegado a un acuerdo para desbloquear la construcción del estadio con unos condicionantes y garantías que, de no cumplir, anularán los beneficios y derechos urbanísticos que el Valencia CF obtendría. ¿Que quiere decir? Que igual nos quedamos sin Mundial -casi con total seguridad- y encima van a construir un estadio que, por mucho que quieran controlar, sigue generando muchas dudas.

Para mi es un fracaso de la sociedad valenciana -en la que me incluyo-, a todos los niveles. Cada uno con su cuota de responsabilidad, pero sin olvidar que sigue habiendo un máximo responsable como es Peter Lim. Vale que empezó el descalabro con Soler; que Soriano nos engañó con el está tot embastat; y Llorente o Salvo no movieron ni un ladrillo; pero es que quien está ahora en el Valencia es Peter Lim, y quien tiene la potestad, los medios y también la obligación de construirlo tras convertirse en máximo accionista es él. Y, si no, que se lo pregunten a los patronos que vieron el powerpoint de Kim Koh en la venta-. ¿Lo recuerdan?

Dicho esto tampoco entiendo que mucha gente no quisiera el Mundial y ahora se rasgue las vestiduras por no tenerlo ¿En qué quedamos? ¿Vamos o venimos? ¿Si o no al Mundial?

Como tampoco comprendo y me parece una auténtica chapuza que se vaya a organizar un Mundial entre varios países y a última hora se sume Marruecos. Una candidatura que pretendía ser ibérica entre España y Portugal y ha acabado repartiéndose entre varios continentes sin que nadie nos explica el porqué. Y ni qué decir tiene que se vayan a jugar varios partidos en Sudamérica como homenaje. Una bacalá infame. Incomprensible.

Son muchas las preguntas que nos hacemos ahora ¿Se le aparecerá la Virgen a Valencia y conseguirá ser sede? Si se queda fuera ¿Qué pasa con el estadio? ¿Las prisas han servido para algo? Son preguntas que no tienen respuesta más allá del ridículo Mundial que supone haberse quedado fuera del mayor evento que albergará nuestro país en los próximos años.

