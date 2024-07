Junts tumba la senda de estabilidad del Gobierno por la "baja ejecución presupuestaria" en Cataluña

El Gobierno de coalición llegó este martes al Congreso con la derrota ya asumida en la ley de extranjería. Pero nada más. La sensación dominante durante todo el día ha sido de tranquilidad. Sin embargo, a última hora, Junts ha dado la sorpresa tumbando la senda de estabilidad (171 votos a favor y 178 en contra), el paso previo para la elaboración de los Presupuestos. Los posconvergentes han alegado la "baja ejecución presupuestaria" en Catalunya. Fuentes del Gobierno minimizan el desplante de sus socios, producido en el mismo día en que se ha anunciado un encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en Barcelona este miércoles, y defienden que aún tienen tiempo para presentar unos nuevos objetivos en tiempo y forma.

Minutos después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurara ante el pleno del Congreso que los objetivos de déficit aprobado por el Gobierno "hacen imposible justificar un voto en contra de la senda de estabilidad", el diputado de Junts Josep María Cruset se ha entregado a esa tarea. "La tercera comunidad autónoma en esfuerzo fiscal y de aportación de recursos a través de tributos queda reducida a la última posición en porcentaje de ejecución del Estado", ha dicho tras denunciar que en 2023 solo se ejecutó en Catalunya "un 45% de lo que se había presupuestado".

En la misma línea, el diputado posconvergente ha apuntado que, según sus datos, esta cifra es aún peor si se compara con otras comunidades autónomas como Madrid, donde hubo una ejecución de un 212%; en Murcia, con un 218%; o en Castill-La Mancha, con un 115%. Y, siguiendo este hilo, ha incidido en que desde el año 2015 se han dejado de invertir en Catalunya 8.000 millones de euros "a través de esta no ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. "Esto, en la práctica, es como si en estos nueve años desde el 2015, el Estado no hubiera ejecutado cuatro de sus presupuestos, como si no hubieran existido para Catalunya", ha reiterado.

El capote de Montero

El ‘no’ de Junts, sumado a los de PP, Vox y UPN, han sido clave para tumbar la senda de estabilidad. No obstante, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha querido quitar hierro al desplante de sus aliados y ha centrado sus críticas en los populares: "No se entiende que el PP esté perjudicando a sus gobiernos, son los que iban a disfrutar un mayor margen de gasto. La senda que traíamos hoy hacía que las comunidades autónomas y los ayuntamiento no tuvieran que hacer ningún esfuerzo en los próximos cuatro años con la bajada del déficit".

Incluso, al ser preguntada directamente por Junts, ha admitido que desconocían que iban a hacer los posconvergentes, pero rápidamente ha vuelto a señalar al PP. Así, ha asegurado que el 'no' de los populares es "simple y llanamente por el único motivo que les mueve que es el acoso y derribo al Gobierno, por tierra, por mar y por aire". "Su único objetivo es derribar a Sánchez", ha reiterado.

Próximos pasos

Más allá de intentar responsabilizar al PP de su derrota, fuentes del Ejecutivo minimizan el impacto de esta votación y recuerdan que aún están a tiempo para traer en los próximos meses una nueva senda de estabilidad al Congreso en tiempo y forma para tener los Presupuestos de 2025 antes de que termine este año. La propuesta que ha defendido Montero este martes en la Cámara Baja establecía un techo de gasto de 199.171 millones de euros, incluidos los fondos europeos, para 2025 y marcaba los objetivos de déficit para los próximos tres años: 2,5% en 2025, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. Ese déficit, apuntó Montero, sería "íntegramente asumido por la Administración General del Estado", lo que le da a las comunidades una mayor capacidad de gasto.

No obstante, ahora el Gobierno deberá elaborar una nueva propuesta, aprobarla en Consejo de Ministros y, después, intentar que el Congreso la bendiga. Lo único positivo de este martes ha sido que la Cámara Baja ha aprobado la ley de paridad, donde el Ejecutivo coló una enmienda para eliminar la capacidad de veto del Senado, una prerrogativa que concedió el Gobierno de Mariano Rajoy a la Cámara Alta en el año 2012. De esta forma, PSOE y Sumar podrán esquivar en el futuro el 'no' de los populares, que tienen la mayoría absoluta en el Senado.