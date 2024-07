Diploma al pesimismo

Hemos pasado en dos semanas del «Soy español, a qué quieres que te gane?» en plena euforia por la Eurocopa al «No vamos a ganar ni diez medallas» por las primeras decepciones de los Juegos Olímpicos. Ese clásico tremendismo en el deporte que nos impide ver el punto medio. La jornada de este miércoles fue un desastre, no tanto por no sumar medallas sino por la forma de perderlas con cuatro tiros al palo. Que no al plato. El cuarto y quinto puesto de Mar Molné y Fátima Gálvez en una final que optaba a entrar en los anales de la historia del deporte español fue una gran decepción. También volver a ver los fantasmas que creíamos espantados por Fran Garrigós en las finales por el bronce en judo. Y se esfumó la opción más deseada que realista del dobles de Alcaraz y Nadal en cuanto les tocó enfrentarse a especialistas en la modalidad. Una ruina, vaya.

Me molesta leer las reacciones de muchos aficionados que no están lo enterados que deberían para los juicios que emiten. Hay valoraciones de tan baja calidad que más que una medalla les daría un diploma. No porque merezcan tal distinción, sino por el valor que le dan. Y es que me indigna especialmente la sorna con los diplomas olímpicos, como si fueran una deshonra. ¿Es usted uno de los ocho mejores del mundo en algo? Yo, por desgracia, no. Y Alberto González, que sí lo es, nos dio una bonita lección al romper a llorar por conseguir el octavo puesto con su impresionante remontada en el triatlón. Ya solo con atreverse a tirarse a las aguas del Sena merecía nuestros respetos.

La dimensión del deporte español no es la de Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, países a los que ganamos en fútbol y tenis y en poco más. El objetivo y la obligación es superar de una vez las 22 medallas de Barcelona 1992 y sigo convencido de que se va a lograr. No estamos tan mal: de las opciones que se esfumaron ayer la única obligada a pelear la medalla era Fátima Gálvez y en una modalidad con mucha igualdad y una nómina infinita de aspirantes. Este mismo miércoles lo comprobamos con el oro de Adriana Ruano, una deportista que con 29 años no tenía grandes logros en su palmarés. Si en vez de ser diploma olímpico hubieran perdido todos nuestros representantes en primera ronda tendríamos las mismas medallas y no estaríamos tan cabreados. Al menos, eso sí, quienes tildaban de días malos los anteriores por minucias ya han descubierto qué es un día malo.

Para cumplir el objetivo este jueves tiene que ser un día bueno. Muy bueno, de hecho. Empezamos de buena mañana con la marcha y tenemos a Niko Shera como última bala en judo, a Hugo González como única opción en natación, la Medal Race de 49er a la que Botín y Trittel llegan líderes, los cuartos de final de Enmanuel Reyes Pla en los que ganando asegura medalla e incluso la final del doble scull con Aleix García y Rodrigo Conde. Las medallas de esta jornada van a levantar ánimos, seguro.

De hecho, es más que normal para España empezar con pocas medallas. Pasa siempre. Primero, porque solo se han completado 74 de las 329 pruebas. Segundo, porque muchas de nuestras bazas son en eventos de larga duración y vamos bien encaminados en fútbol, waterpolo, boxeo, vela, tenis o bádminton. Y tercero... ¡faltan infinidad de deportes por empezar! Desde nuestro principal caladero, el piragüismo en aguas tranquilas, hasta otras disciplinas llamadas a dar alegrías como el taekwondo, la sincronizada, la rítmica o las que arrancan hoy: golf y atletismo. Tranquilidad, señores, las 22 de Barcelona siguen a tiro. Y si me equivoco, pues diploma olímpico para mí.

