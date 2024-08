¿Mestalla mundialista?

La última revisión, tras la aprobación de las tres federaciones que van a organizar el Mundial 2030, España, Marruecos y Portugal, de los estadios, dan como resultado que nueve serán nuestros, en Barcelona, Bilbao, Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Zaragoza, seis en nuestros vecinos del Sur, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat y Tánger y los dos portugueses de Lisboa y Oporto.

Y ¿Quién nos falta en este puzzle futbolero? Pues Valencia, que tras unos larguísimos dimes y diretes, se ha quedado fuera de lo que ha propuesto inicialmente la RFEF. El hecho evidente es que Mestalla (¿Nou Mestalla?) está parado desde tiempos casi inmemoriales y no voy a volver a hablar de lo que pudo ser y no fue, porque es una infra historia que merecería casi un libro sobre el tema.

Pero, como digo, no hay movimiento de grúas, trabajadores y demás necesidades para considerar que el estadio de la tercera ciudad de España se convierta en sede mundialista. Todos se echan la culpa, pero lo cierto es que, quienes queramos ver fútbol de ese nivel, en nuestro país, tendremos que “emigrar” a otras comunidades o a los vecinos del sur y del oeste peninsular.

Lo que parecía un mundial sobre todo de España, casi lo tenemos empatado con los otros dos cooperadores necesarios y, por mucho que lo disfracemos, es una derrota. El próximo mundial en América del Norte es claramente de Estados Unidos, con algo para México y casi nada para Canadá. Aquí poco nos falta para que los marroquíes nos ganen algo más, que no es otra cosa que los partidos más importantes.

Es cierto que la inauguración ya está perdida, con esos inicios en América del Sur, que, tras perder en la votación, ha conseguido, por mor de lo “histórico” del centenario de la creación del Mundial en 1930, un pedacito del este próximo en 2030. Por ello la pelea está en las semifinales y la final. Parece, sin embargo, claro que el Bernabéu será la sede de la final, por mucho que el Rey de Marruecos lo intente. Al menos, algo valenciano habrá, porque recordemos que el presidente del Real Madrid que da nombre al estadio veraneaba en Santa Pola…

Quien no se consuela… Sin embargo, y a pesar de todo, todavía hemos de guardar esperanzas porque, tras la entrega de la RFEF a FIFA de las sedes, ahora habrá que visitarlas, tanto por el estadio como por los accesos (aviones, trenes, carreteras) o la hostelería y, ahí Valencia tiene mucho que decir, por lo que debemos seguir presionando para que, al menos nos tengan en consideración.

Obviamente, esto solo va aparejado con que el estadio se acabe en tiempo y quedan solo seis años para ello, pero las visitas serán mucho antes y si no nos ponemos a trabajar, físicamente, en terminarlo, ninguna posibilidad habrá. Ojalá todas las partes implicadas, Ayuntamiento y el club, sobre todo, pero también la Generalitat y, si se me apura, el Gobierno central, han de aunar esfuerzos para que no nos quedemos de cuadro.

Una vez solventado, ojalá, este escollo crucial, si se logra, podremos entonces todavía luchar contra la decisión de la RFEF, porque, como ya he anticipado, la FIFA tiene la última palabra. Esto, para quienes quieran saberlo, es lo que me han dicho en persona hace apenas unos días, por lo que tengo esperanzas…

Recuerdo el Mundial 1982, y asistí a los tres partidos de España en Mestalla, con dispares resultados, pero la sensación de compartir una competición de ese calibre es, para quien ama el deporte y el fútbol en particular, casi inigualable. De hecho, ese fue mi primer Mundial, y ahora que ya he vivido varios más en directo, lo aprecio cada vez más.

Por ello, por favor, pido a todos los que han de tener voto en que Valencia pueda recibir una sede en el 2030, que se dejen de pequeñas rencillas y que no nos priven, a los valencianos y a quienes vayan a venir de fuera, de gozar de un Mundial en casa. No sé si es mucho pedir, pero tras haber estado ocho días en París, en los Juegos Olímpicos, y a pesar de que los franceses estaban en contra del coste, tanto económico como de pérdida de derechos (controles al máximo…), lo están disfrutando como nunca, porque así me consta personalmente, pero también los foráneos.

Es cierto que no a todos les gusta el fútbol, pero yo no le hago asco a ningún gran acontecimiento que venga aquí, aunque no me atraiga la propuesta. Dicho esto, con agosto ya entrado en calor, recomiendo refrescar la mente con la novela de Petros Márkaris “La revuelta de las Cariátides”. Disfruten y cuídense.

