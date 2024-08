Trofeo Naranja agridulce

Con un sabor agridulce. Así es como viví un Trofeo Naranja que nos deja muchas lecturas, algunas muy positivas y otras no tanto. Porque este Valencia CF nunca nos convence del todo, nunca todo es blanco o negro, siempre nos hace verlo blanquinegro. Tanto para bien como para mal, es un club de contrastes y, eso, se palpó el sábado en el Naranja.

Por empezar por lo bueno, el Valencia CF consiguió el primer y único triunfo de toda la pretemporada. Es una buena noticia pues en el escenario más imponente, ante tu gente y contra un rival de entidad como es el Eintracht de Frankfurt es positivo acabar la preparación con una victoria. Triunfo trabajado en un partido que estuvo vibrante, vivo y donde, a falta de más refuerzos. Pudimos ver a chavales de la Academia tratar de dar lo mejor de sí para optar a estar en el primer equipo durante esta temporada -el que no se consuela es porque no quiere-.

Además, el retorno de Rafa Mir a Mestalla se selló con un buen gol al inicio del partido, besito al escudo -me flipa esto- y con muy buenas sensaciones por parte de un equipo que parece haber mejorado considerablemente del último amistoso a este. El conjunto de Rubén Baraja consiguió pelear durante todo el partido y gozó de sobradas ocasiones para poder ganar un duelo que acabó llevándose con un gol de Alberto Martí, quien curiosamente todavía continúa en la rampa de salida del Valencia CF. También me gustó el reconocimiento a los internacinales y olímpicos. Y hasta ahí lo positivo.

En lo futbolístico el Valencia CF todavía necesita refuerzos para poder afrontar con garantías una temporada que puede ser de puerta grande...o enfermería. Jugadores para ambas bandas, algún hombre más en el centro y...esperar que la venta gorda no llegue el último día de mercado. Hubo fallos en las transiciones, faltó contundencia por momentos y algo de solidez para asegurar el partido. Y es que creo que este año no habrá termino medio viendo el inicio de campeonato y la exigencia que habrá en el mismo. Todo o nada.

Por otra parte, lo más naranja del Trofeo fue la equipación del Valencia CF -que he de reconocer que empieza a gustarme más que cuando la vi por primera vez-. Antes, cuando era pequeño, amaba este torneo veraniego que, además, se jugaba como triangular. Sí que es verdad que hoy sería impensable teniendo en cuenta las agendas y logística de los clubes, pero es que no puedo evitar que me chirríe cómo está estructurado.

Empezando por el trofeo, que será sostenible, con nuevo diseño y reciclado de la Plaza Redonda, pero no me mola nada. Vale que es un murciélago -y eso siempre mola- pero no tiene pinta de trofeo. Es aparatoso, parece incompleto y no es nada manejable. Hago mías las palabras de mi hijo al verlo tras el partido “¿Papá eso es la Copa o es el trofeo MVP? ¿Por qué se lo dan a Gayà entonces? Llámame clásico, pero una copa o trofeo no puede ser así por mucho que nos represente el murciélago a todos los valencianistas. ¿Tanto cuesta un galardón con una forma de copa o trofeo? Si al menos fuera patrocinado… pero ni eso.

Eso por no contar con la “ceremonia” de entrega. En el Torneo Pepe Valls de Bonrepòs i Mirambell le poníamos algo más de cariño. La “copa” entregada en un lado del campo, entre la muchedumbre y con prisa por pirarse todo el mundo. Y os digo algo, con esto da igual Lim que Lam, esto lo organizan los de aquí y debería tratarse con un poco más de cariño y respeto. ¿De qué sirve tener a leyendas posando en la foto si pasan desapercibidas? ¿Por qué tanta prisa? No te pido la ceremonia de los JJ.OO o de la Champions, pero una tarimita, sin prisas y con alguien entregando el trofeo no estaría mal. Ojalá lo mejoren en próximas ediciones en las que, además, dejen hablar al entrenador al finalizar el partido. Increíble esto.

Y bueno, vaya por delante todo mi respeto para la gente que acudió al campo. En verano, con la que caía y rascándose el bolsillo. Muchos de ellos -por no decir la gran mayoría- no son asiduos a Mestalla porque recordemos que el Trofeo Naranja no entra en el pase, pero claro, eso conlleva la sobre excitación, emoción y felicidad triple por visitar el santuario, ver a tus jugadores y encima ganar. ¿Resultado? La ola mexicana. ¿Yo la hubiera hecho? Obviamente no y, de hecho, me parece fuera de lugar por completo. ¿Respeto a quienes la hacen? Por supuesto, faltaría más. No soy nadie para decir qué debe hacer o no cada aficionado en un momento de alegría. Pero hay que poner en contexto que el socio habitual no es el que acude -por norma general- al partido de presentación.

En resumidas cuentas, un Valencia CF que el sábado hizo su presentación oficial -aunque pasara desapercibida y tampoco se promocionara mucho- y que consiguió, con tanto merecimiento como sufrimiento, la primera y última victoria de la pretemporada. Una preparación con más sombras que luces, una pretemporada con más agrios que dulces.

