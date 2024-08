Parece que vivamos en el día de la marmota, como la película de Bill Murray -Atrapado en el tiempo- en la que se repite el mismo día una y otra vez hasta que él decide hacer las cosas bien. Si has visto la peli, entenderás que es un poco lo que le pasa a un Valencia CF que, hasta que no cambie su forma de gestionar el mercado de fichajes -por decir algo mínimo- está destinado a sufrir en cada jornada.

Y es que esto ya nos lo conocemos. Sobre todo después del raje de un Baraja al que muchos le criticaban por no decir lo que pensaba. Pues bien, lo ha hecho cuando tocaba y de la forma más correcta: después del partido y una vez todos ya hemos visto las virtudes pero, sobre todo, los defectos que tiene esta plantilla.

No quiero centrar la crítica en los futbolistas porque sería lo fácil. Prefiero apuntar a Corona y a un Peter Lim que lo dejan todo para última hora en busca de gangas o, como dicen algunos en el club, oportunidades de mercado. El Valencia CF no puede vivir de saldos. Este club debe hacer una mínima inversión para traerle al entrenador jugadores que viene reclamando desde hace años, como es el caso del banda o del central.

La prueba la tenemos con el partido de este sábado, donde el Valencia CF compitió durante la primera mitad y desapareció en la segunda. Hizo lo más difícil y se derrumbó cuando tenía a tiro a un muy débil FC Barcelona.

Esto viene a demostrar que se repite el mismo patrón y problema cada año: la falta de refuerzos a tiempo. Ayer el Valencia CF, con la unidad A, fue capaz de plantear un partido serio, abierto y con opciones de llevárselo. Un duelo de ida y vuelta -aunque no sea lo más propicio ante un FC Barcelona- pero donde el conjunto de Rubén Baraja supo explotar los defectos del equipo de Hansi Flick: imprecisiones en defensa, falta de automatismos, problemas para sacar el balón jugado, poco acierto arriba…

Pero todo ese trabajo se vino al traste tras el descanso. El equipo no tenía combustible ni piezas de recambio. Se notó el bajón físico y mental de jugadores que, en la primera jornada de liga, no podían afrontar el minuto 70 de partido. Ahí es cuando Baraja se gira al banquillo y vuelve a ver a nanos de la Academia con ilusión pero que, no nos engañemos, para jugar contra un FC Barcelona no son ni mucho menos suficiente.

Me gustaría hacer un inciso porque, sin lugar a dudas, Sánchez Martínez condicionó el partido. No quiero decir que sea una excusa, pero la segunda amarilla de Cubarsí era su inmediata expulsión con el reglamento en la mano. Algo que detectó Hansi Flick y lo sustituyó ipso facto. Eso podía haber cambiado drásticamente el guión de un partido que fue plano. Muy plano.

Por cierto, con respecto a los pitos, lo que yo entendí no es que la afición pitara al equipo como tal por el partido en general, sino que no gustó que en los últimos minutos el Valencia CF -ya sin gasolina en el depósito es cierto- no fuera con todo a buscar el empate. Tocaba de manera estéril y no se atrevió a apenas nada. Eso fue lo que gran parte de la afición acabó recriminando.

Aun así el partido nos dejó una buena parte, en la que del 2-0 te vas con 1-1. Un momento clave junto con el penalti y la no expulsión de Cubarsí, que acaban suponiendo la primera derrota de un Valencia CF atrapado en el tiempo. Viviendo eternamente el día de la marmota.

