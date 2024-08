Fútbol y Olimpiadas

Apenas han acabado las Olimpiadas de París, y en ellas la consecución de la medalla de oro, en fútbol masculino (se esperaba más la del femenino…) cuando ya nos quejamos de que esto no es una verdadera medalla y que por qué se llevan a los sub-23 en vez de hacer una auténtica competición al máximo nivel.

Bueno, en cuanto a las mujeres, sí es una batalla deportiva de ese calibre ya que participan los equipos A. Aquí no hay problema alguno y la FIFA admite que, para mejorar la visibilidad de las féminas, un mundial, digamos ‘B’, como consideran a los Juegos Olímpicos, con solo 12 participantes, no empaña la grandeza del verdadero mundial FIFA.

Pero, cuando se trata de los hombres, tenemos que ir a tiempos pretéritos. En primer lugar, cuando se inicia el fútbol en los Juegos Olímpicos, allá por 1900, no existía la FIFA y, cuando ésta se creó en 1904, aún estaba lejos la idea del Mundial, que solo llegó a buen puerto en 1930. Pues bien, entretanto, los equipos que se enviaban a los Juegos eran los mejores, solo considerando que eran ‘aficionados’, como lo quería el Comité Olímpico Internacional.

Nada de profesionales en la idea del Barón Pierre de Coubertin, en ninguna especialidad, y se quitaron medallas cuando había sospecha de que el dinero pervertía a un atleta, como a Jim Thorpe, al que se le acusó de profesional y que solo décadas después se le revisitó la historia y devolvieron sus preseas a sus descendientes.

Sin embargo, entre 1900 y 1930, cuando empezó el Mundial FIFA, algunos sí cobraban, pero no se decía muy alto y el COI hacía la vista (algo) gorda. De hecho, Uruguay, que ganó dos medallas de oro, reivindica, aún hoy, que tiene 4 estrellas, porque consideran esas de oro como de campeonato del mundo, cosa que la FIFA niega, aunque esta sea otra historia.

Cuando ya FIFA tuvo el mundial en marcha, la presión para que el COI solo admitiera a aficionados, hizo que los profesionales no aparecieran, pero tras la segunda guerra mundial, húngaros, soviéticos, alemanes del este, yugoeslavos o polacos copaban los primeros puestos, y de hecho desde 1948 hasta 1980 23 de las 27 medallas olímpicas fueron para esos países ‘aficionados’. Y, recuerdo con mucha exactitud la final de fútbol de los Juegos de Montreal, en 1976, entre la Polonia de Lato y Deyna y la RDA de Spaswasser, que ganó esta última.

Equipos éstos que, sobre todo Polonia, estuvieron codeándose con los grandes ‘profesionales’, como en el mundial de España de 1982. Y, cuando ya se abrió la puerta grande a la NBA para Barcelona 1992, todos se dieron cuenta de que había que traer un fútbol del Oeste que pudiera competir con los seudo-amateurs del Este.

Con el control de la Unión Soviética sobre los países limítrofes y más allá, impuso al COI que sus jugadores y los de sus satélites no eran profesionales, sino que, casualmente eran miembros del ejército, la policía o universitarios y que vivían de sus salarios.

Así las cosas, ya en 1984, las confederaciones menos poderosas, todas menos la UEFA y la CONMEBOL, participaron con jugadores profesionales y estas últimas con juveniles o aficionados, que, no obstante, ganaron los franceses, compuestos por este tipo de jugadores.

En Barcelona 1992 ya eran sub-23 las selecciones más 3 mayores de esa edad, pero todos podían ser profesionales y esto hasta estas Olimpiada de 2024. Sin embargo, como he dicho, queda un sabor, para algunos, de falta de competitividad, ya que, por un lado, solo son 16 equipos y, por otro, no son las selecciones mayores, quitando al oro algo de su fuerza.

No creo que FIFA dé su brazo a torcer y los campeones olímpicos no serán los mundiales, habida cuenta de que éstos son para los equipos A y seguiremos con esa dicotomía entre ambas competiciones. Anticipé la polémica de Uruguay, que a mi entender tiene razón y son cuatro sus estrellas Mundiales, porque, si bien en los primeros años la FIFA no organizaba el torneo olímpico, sí lo hizo a partir de 1924 y ese año, así como en la siguiente olimpiada de 1928, los charrúas fueron campeones, bajo los auspicios de FIFA.

Este es un asunto espinoso, como aquella Copa de España del Levante, y que no sé si se solventará algún día, porque los vecinos brasileños y argentinos no están por la labor de apoyar esa petición… Viendo ya el final de agosto, recomiendo la novela ‘Wellness’, de Nathan Hill, hilarante a veces, descorazonadora en otras, pero siempre excitante. Disfruten y cuídense.

Suscríbete para seguir leyendo