El Valencia CF cayó estrepitosamente en Vigo en un partido que fue lamentable, se mire por donde se mire. Tras acabar el partido, Rubén Baraja explicaba que esta derrota “nos tiene que doler” ¡Y vaya que si nos duele, Pipo! Ni te lo imaginas... Porque el equipo fue una caricatura del año pasado. Sin solidez defensiva, sin ideas, sin físico y con muchas dudas. Si bien es cierto que la primera parte contra el FC Barcelona me gustó el juego del equipo, parece que fue un espejismo que poco o nada se parece a la realidad de esta segunda jornada. Un escenario, viendo el calendario, cada vez más complicado. Y, eso, duele mucho.

Vaya por delante que el máximo responsable es Peter Lim, quien con una inversión de apenas 1,5 millones de euros asfixia a una plantilla que no da más de sí. Un grupo de futbolistas que están rindiendo por encima de sus posibilidades y quienes están asumiendo desde hace dos temporadas el peso de toda una institución. Club que, con su local management, no consigue llevar al Valencia CF donde se merece, que es lejos de la mediocridad. Vale que no estoy descubriendo nada, pero es importante recalcarlo, porque duele mucho ver en qué se convierte el club por momentos.

Porque a partir de ahí, hay que ver qué pasa en este Valencia CF sobre el terreno de juego. El equipo tiene problemas defensivos graves y severos. La ausencia de Gayà duele mucho a un equipo que está falto de referentes sobre el tapete. En días así me sigo acordando de Lato, una de las peores gestiones que ha hecho Meriton con un chico de la casa. De las que siguen doliendo y parece que nadie se acuerde. A eso, hay que sumarle que confías la seguridad atrás a dos chavales que todavía están en proceso de formación, dotándoles de una responsabilidad que, aunque tienen mucha calidad, no deberían aún tener. Vendiste a Paulista que, será lo que queráis, tenía oficio al servicio del equipo; así como un Diakhaby que está lesionado de larga duración. No solo no has fichado a ningún central, sino que has recuperado de milagro a un César Tárrega a quien tengo muchas ganas de ver jugar tras su buena campaña como cedido en el Valladolid.

En el centro del campo la gestión por parte de Baraja no sé si es la mejor. La disposición de algunos futbolistas fuera de sitio o en lugares en los que no rinden a su máximo nivel hace que el equipo sufra. Desde un Javi Guerra que tiene que jugar con más libertad, pasando por un Pepelu que tiene que hacerlo todo -y aún así lo hace muy bien- o prescindiendo de un Hugo Guillamón que, aunque tenga muchos detractores, el mejor momento de la temporada pasada coincidió con su inclusión en el terreno de juego. Baraja sabrá lo que hace, tiene todo mi crédito, pero duele ver al equipo perdido cuando hemos llegado a verlo carburar mejor de lo que hasta la fecha se ha dado.

Pero si hay algo que no entiendo es por qué juega Rafa Mir en banda. El búfalo está como loco por jugar de 9, su sitio natural, donde ejecuta lo que mejor sabe: hacer goles. Ponerlo en banda compromete al lateral en defensa y se pierde en faceta ofensiva. Ni para adelante, ni para atrás. De acuerdo que no teníamos bandas pero digo yo que se puede cambiar el sistema de vez en cuando ¿no? De todas formas ahora, con la llegada de Rioja, espero que esto no se vuelva a repetir. Porque duele ver cómo se desaprovecha al jugador que tiene que marcar las diferencias arriba.

Pero más duele ver salir a Kempes a decir lo que siempre ha recalcado - costándole en su momento su puesto de embajador- y que, en lugar de que el discurso cale en el club y se consiga el propósito de una mejor gestión -porque ya no hablamos de venta, sino de que se aparte y deje a gente que sepa- se convierta en una batalla campal entre valencianistas por ver qué exjugador se moja más o menos; quién debería salir a hablar; o quién es más caradura por expresar según qué opinión, cuando creo que todos coincidimos en lo más importante. Eso, también duele mucho.

Así que si hablamos de dolor, la afición es la que más está sufriendo. Hagan lo que tengan que hacer, pero respeten al Valencia CF y, sobre todo, a la gente que se deja la vida por este escudo. Porque ver así al Valencia CF, duele mucho.

Suscríbete para seguir leyendo