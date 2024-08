Cuando la necesidad apremia

Con el cierre del mercado a punto de emitir el bocinazo final, la tensión y los nervios se apoderan de muchos clubes. El momento que se veía lejano, con mucho margen, con capacidad para decantarse a favor está a la vuelta de la esquina y cómo en muchas previsiones el desenlace parece que para algunos no es el esperado.

En el Levante no es una excepción ni mucho menos. La vorágine y la euforia de la llegada de jugadores carismáticos como Iborra o Morales taparon de momento esa urgencia que mantiene impregnada a la entidad a cuadrar cuentas, o lo que es lo mismo, a vender activos para poder contar con una plantilla lo suficientemente competitiva.

Las dos primeras jornadas ya las ha afrontado el equipo sin poder inscribir a algunos de sus jugadores, y aunque a nivel de resultados y sensaciones, el handicap no ha tenido incidencia, sí que es una lástima que hayan jugadores que por cuestiones burocráticas no hayan podido todavía enfundarse la casaca granota.

Bouldini, Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Álvarez o incluso Marc Pubill, aunque este sea de manera indirecta, son algunos de los nombres que circunscriben o lo han hecho estos días en cuanto a sus movimientos y sobre todo, por lo que podrían dejar en la caja para así reivindicar la famosa frase de antes de entrar, dejen salir.

En todo este embrollo para mí hay una figura clave y no es otra que la de Julián Calero. Estoy más que convencido que cuando fichó por el Levante era sabedor de estas situaciones y que tras su firma ya asumió que habrían jugadores de su agrado a los cuales no iba a poder entrenar. En cualquier caso, imagino que por su cabeza rondará la inquietud. El paso de los días y de las operaciones inacabadas abren el abanico a que pueda pasar cualquier cosa, con el riesgo que ello supone, y estar preparado para encontrar soluciones de manera inmediata no está al alcance de cualquiera. A esto se le añade que posiblemente las salidas no tengan los recambios que deberían proceder con lo que la merma es grande.

El Levante debe trabajar para garantizar su solvencia y su supervivencia, eso es evidente, pero también saber gestionar qué piezas son las que, pese a todo, han de ser intocables para no debilitar al plantel de manera irreversible y así, además, poder sacar el mayor provecho posible a la capacidad de Julián Calero, que ha demostrado durante estos primeros meses de trabajo un poso interesante, y ha vuelto a reconectar a los futbolistas con la grada, como se vio contra el Cádiz.

Por si esto no fuera poco, el lunes llegará una visita endiablada a Ipurúa. Tras no haber podido embolsarse los tres puntos frente al equipo de Paco López, el viaje hasta Eibar vuelve a ser de los complejos, como así también lo evidencia la historia. El feudo armero no ha sido del todo amigable con el Levante nunca, y una vez más, pinta con que este año no va a ser una excepción. El lunes será el momento de constatar en la hoja de alineaciones los designados para llevar al Levante a la gloria, aquellos elegidos para tan ilusionan misión.

Suscríbete para seguir leyendo