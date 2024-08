Cuentas claras

Tras los ecos de la victoria de España en la Eurocopa de Alemania 2024, vienen ahora las cuentas de lo que ha supuesto ese acontecimiento para los teutones. Y no es que me gusten en demasía las matemáticas (ojalá fuera al contrario) pero ya que estamos en un impasse en cuanto a que Valencia sea sede o no del Mundial FIFA de 2030, quería dar algunos datos, para los que todavía quieran que no formemos parte del mismo.

Y lo digo porque he estado en China estos últimos días y, en una cena con una docena de personas, a nadie le gustaba o siquiera le interesaba el fútbol, lo que es lícito, faltaría más, pero aquí no hablaré de eso, sino de que, aunque no aprecie uno ese deporte, no deja de tener unas inmensas ventajas el acoger una competición como un Mundial.

Los alemanes, tras pasar dos meses de su Eurocopa, han desvelado las cifras del impacto económico que ha supuesto la misma. Y, agárrense, han sido 7.400 millones de Euros, directos e indirectos. En cuanto a los directos, se trata del 90 por ciento de esa cantidad, entendiendo por ello la compra de entradas, los hospedajes, las comidas, los transportes y todo aquello que tenga una relación inmediata.

Es decir que unos 6.600 millones han venido a las arcas germánicas, sin más, en forma directa. Es cierto que han sido diez sedes y que el reparto no será igual para todos, pero no está mal del todo. En un Mundial, hay más equipos, más partidos y, por ende, mayor venta de entradas y gastos que tengan que ver con éstas.

A Alemania vinieron muchos extranjeros, casi el 50%, 44 exactamente, de esas ventas y, para un Mundial, el de 2030, que es el que nos ocupa, y que se hace en países turísticos como el nuestro, Portugal y Marruecos, esos meses de junio y julio serán ingresos multiplicados. Por ello, una vez revisadas las cuentas, no nos queda más remedio que aseverar que no ser parte de esa competición será una merma para Valencia, su economía y sus habitantes, les guste o no el fútbol.

Algunos se quejarán aún más, porque si hay turistofobia, el que vengan aficionados al fútbol que harán de turistas también, puede despertar mayor fobia. Sin embargo, si vamos a ese paso, cualquier cosa que no nos guste podría ser rechazada y eliminada de la economía por unos talibanes del “no me gusta”.

Así, no queremos coches, dirán algunos, por lo que la Ford ha de marcharse. Otros estarán en contra de que se pesque y, por lo tanto, fuera flota y pescadores, y así, un sinfín de posibles ejemplos que, por más que parezcan ridículos, se oyen de tanto en cuanto. El dato alemán, que es más que relevante, nos debe hacer pensar que deporte, turismo y otros animales, son necesarios para el mantenimiento de una riqueza y no se pueden eliminar con un simple manotazo.

Por ello, el esfuerzo que se debe hacer ahora, incluso contra la RFEF, que nos ha quitado del cupo de lugares en los que deberá jugarse la competición en España, es de órdago y hemos de pensar que el bien común debe prevalecer sobre unas ideas individuales. Seamos pues consecuentes con lo que es una posibilidad que, sin duda alguna, no volveremos a tener en décadas o más, y ya sabemos que en cien años todos calvos…

Hemos de estar unidos, ciudadanos, políticos, entidades y todos, aficionados o no al fútbol, para intentar que Valencia sea sede. Me dirán que todos lo queremos pero que las pegas son grandes y que el estadio está hecho un erial en estos momentos. Lo sé, y por mucha vergüenza que me de admitirlo, creo sin embargo que aún estamos a tiempo de revertir lo que parece un hecho obvio: que no tengamos mundial en el Cap i Casal.

Los parisinos no querían los Juegos Olímpicos y muchos se fueron en esos días de competición, otros aprovecharon para alquilar viviendas a precios inauditos, pero, por lo que vi y sentí en esas semanas y por lo que he hablado, incluso los más rebeldes al acontecimiento comentan, aunque sea con la boca pequeña, que sí, que ha estado bien y que ha revitalizado la ciudad.

Pues eso, no dejemos pasar la ocasión y a ver si, como los alemanes, hacemos no solo caja, sino como los parisinos, conseguimos ser felices de que se hable de nuestro lugar. En fin, que ya estamos de vuelta de vacaciones, los que han podido, y con el final del verano en unas semanas, aprovechemos todavía para leer, para lo que recomiendo esta semana al autor ruso Guzel Yájina, y su ‘Tren a Samarcanda’ una epopeya de esas a las que nos tienen acostumbrados sus connacionales. Disfruten y cuídense.

