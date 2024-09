Son pocas palabras pero jamás nunca tan explicativas. El sábado, tras el partido del Valencia CF, Marcelino definió la situación del Valencia CF de la forma más inusual pero a la vez más práctica y sencilla que podía haber: Es algo difícil de entender.

El extécnico del Valencia CF se deshizo en halagos en todas y cada una de las cuestiones en las que fue preguntado por el Valencia CF o su afición, pero sería esta la que más me llamara la atención pues creo que nadie entiende lo que pasa en el Valencia CF.

«Es difícil de entender para los aficionados y para los profesionales. El Valencia CF siempre fue un club grande que estaba luchando por estar en los puestos altos de la tabla. Este estadio lleno, su afición y si historia, que ya no se cambia y es la que es…» explicaba el ahora técnico del Villarreal CF.

Porque es muy difícil de entender por qué el Valencia CF se encuentra en esta situación. Podemos señalar a miles de dirigentes, instituciones, políticos, aficionados, periodistas… pero la realidad no la terminamos de entender nadie ¿Por qué no vende Lim? ¿Por qué tampoco invierte? ¿Por qué no hay manera de cambiar el rumbo de la gestión? ¿Por qué nadie serio quiere comprar el Valencia CF? ¿Por qué hace ciertas cosas un club que aún tiene muchos buenos profesionales dentro? Son cosas difíciles de entender y que no tienen explicación a día de hoy.

También es difícil de entender el mercado de fichajes del Valencia CF. ¿Por qué solo cedidos? ¿Por qué todo a última hora? ¿Por qué algunos jugadores llegan sin un rendimiento que les avale? ¿Por qué experimentos de Segunda y no agentes libres o de Primera? ¿Tiene realmente margen de maniobra Corona? ¿Por qué Lim tiene que autorizar todo y no delega en gente de fútbol como dijo Kempes?

Y, si vamos a lo futbolístico tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué el equipo mostró otra cara? ¿Por qué Baraja durante las primeras jornadas no hizo este planteamiento? ¿Qué le hace falta al equipo para tener esa mejor imagen? Es difícil de entender por qué el equipo el sábado da una sensación que nada tiene que ver con lo visto en Vigo o Bilbao. Un equipo con ganas, con brotes verdes, con compromiso y con pundonor. Que tuvo errores como la ausencia de intensidad en el último tramo de la primera mitad; o la falta de oficio y acierto para llevarse un partido que se te había puesto de cara tras la expulsión grogueta. Pero, aunque te vas enfadado porque sigues colista, sin ganar y con un solo punto, la sensación es distinta a lo de las jornadas anteriores. Es realmente difícil de entender cómo salió el Villareal CF vivo de Mestalla.

También es difícil de entender lo que envuelve a la afición del Valencia CF ¿Por qué Mestalla aprieta unas veces sí y otras no? ¿Por qué estamos divididos si todos opinamos lo mismo? ¿Qué intereses hay en que esté dividida la afición? ¿Realmente hay alguien que quiera que todo vaya mal?

Son preguntas que no tienen respuesta pero, todavía, la que más me resuena cada vez que veo a Marcelino es una para Lim…. ¿Por qué te lo cargaste todo? Esa sí que es difícil de entender.

