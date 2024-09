El barranco

Supongo que fue en el inicio del último declive del equipo, allá por primavera, cuando empecé a distraerme con las palomas que habitan en Mestalla. Quiero creer que anidan en la estructura que cubre la tribuna, poniendo en peligro algunas calvas de rancio abolengo y un montón de asientos que acumulan tantas ausencias como fortuna. Por allí las veía asomarse y lanzarse al vacío como en ese meme, sobrevolando empates y todo tipo de derrotas.

Una de ellas se quedó atrapada entre el tumulto. Pasó un partido entero intentando remontar el inmenso cráter del estadio, buscando una corriente que le ayudara a elevarse sobre la masa gritona. Merodeaba los anillos aturdida y desesperada y, cuando no podía más, se posaba en una barandilla para coger aliento. Entonces alguien se levantaba de su asiento y agitaba la barra con mala leche para espantar al pobre pájaro. Qué culpa tendrá de nuestra desgracia, pensaba con pena. Son animales de barranco, me dijo mi hermano mientras abajo se fraguaba otra derrota. Sin darnos cuenta ya habíamos formado un discreto club de ornitología. Según me contó y sin yo molestarme demasiado en indagar mucho más, cuando habitan en la naturaleza el instinto de estas aves las lleva a instalarse en despeñaderos, donde pueden guarecerse de sus depredadores.

A veces, en el asiento altísimo de nuestra cancha, también se siente uno a salvo de cualquier amenaza. Será la constatación de que, tras más de cien años, el viejo estadio lo ha visto todo y ha resistido a toda clase de gobernantes, los cuerdos y los dementes. En las peores tardes me aprieto al asiento y me aseguro que ni siquiera el obstinado afán de destrucción de nuestro amo puede con la protección telúrica del viejo campo.

Pintan bastos, en cambio, para este gigante achacoso. Su sentencia de muerte va salvando obstáculos políticos y hasta filosóficos, tachándose incluso de anacrónico el mero debate sobre su subsistencia. Mientras, se predica un salvífico pelotazo en Cortes Valencianas con el mismo talante que aquel que llevó a Springfield el monorraíl (¡el Mundial, el Mundial!). Como si no hubiera algo más vigente que las piedras de la casa que habitas y algo más anacrónico que la Valencia de 2007.

Qué será de las palomas de Mestalla en verano, me preguntaba antes del final de la pasada temporada. En el primer fiasco del nuevo curso estaban de nuevo allí. Qué será de esta pobre gente cuando se paseen por aquí las bolas de demolición, podrían preguntarse ellas en estas últimas jornadas. Desprovistos de nuestro refugio escarpado, de su acústica de animal grande, de ese rugido que se desploma sobre los rivales. De lo poco sólido que queda de un club exprimido como un zumo.

Mestalla es la vida, recordaba este periódico ahora que andamos otra vez sitiados por nubarrones bastante negros. Es más que eso, es nuestro barranco.

Suscríbete para seguir leyendo