Corberán, tú sabrás lo que haces

El cuento no cuela. La tontería esa de Europa y de que se van a mover para reforzar al equipo con jugadores de nivel, tampoco cuela. Los trileros, los muchos trileros que dirigen este Valencia CF, desde aquí o desde allí o desde el maldito infierno, no engañan a nadie a estas alturas. Y Corberán, el técnico milagro, está siendo un inquietante cómplice con su silencio, aunque después sea muy valiente con algún que otro jugador, al que ve debilitado por la opinión generalizada. La valentía, míster, con los de arriba: con esos a ver si te envalentonas y dices lo que todo el mundo ve y padece.

Un partido de pretemporada no es nada. El año pasado tampoco lo era, pero fue la peor pretemporada que jamás le he visto yo al Valencia CF, jugando también contra el Castellón, y estuvimos muy cerca de bajar a segunda. Ahí lo dejo. No es un partido y ya está: es la sensación de que un equipo de segunda división está mucho mejor construido que el tuyo, que físicamente están mejor trabajados, que técnicamente tienen más precisión y que mentalmente son más profesionales. Así de claro.

Este es un equipo más malo que el que estuvo media temporada colista. Sigue el mismo súper director deportivo al frente, vendiendo las bondades de jugadores como Copete (cuarto central del Mallorca), o Pau Víctor (cuarta opción en ataque del Barcelona, sin gol, sin velocidad, sin hacer, vamos) o quienes ellos digan que quieren que vengan. Son todo medianías, se llamen Raba o Rabo. Todo lo que se está poniendo sobre la mesa me parece una burla para el equipo y siempre me sale el mismo nombre: Corona. Pero Ron Gourlay tampoco ha entrado a lo grande: la primera es un fracaso sonoro con la renovación de Mosquera; o su venta, porque lo ha venido por la mitad de valor de mercado. Esa es la patética manera de ir al mercado de este Valencia CF, como para que luego me venga el dueño con cada ojo mirando a un punto concéntrico del frente y me hable de Europa. Hay que tener un ego subidito para pensar que, por estar él y toda la pléyade de palmeros alrededor, tú, con tu proyecto cochambroso, vas a optar por más allá de no bajar de categoría.

Hace ya varias fechas dije que al equipo le hacen falta, como mínimo, ocho jugadores: ahora ya dice el técnico que son siete, pues vino el portero. A lo mejor no iba tan mal encaminado, ni él ni yo ¡Pero si es que te falta media plantilla, narices! Y lo que tienes, lo que está por aquí pululando, no es tampoco algo muy top, quitando seis jugadores con nivel y calidad. Te sobra mucho, te falta casi todo y tú vas al mercado pidiendo cesiones y opciones de compra que nunca ejerces. Porque parece que la mentira, el engaño, es el mecanismo principal que tiene este equipo de Meriton para afrontar cualquier aspecto de su gestión: presuntamente mintieron con la compra-venta del club y sus condiciones; presuntamente mintieron con su proyecto deportivo; presuntamente mintieron con el campo; presuntamente mintieron en casi todas las operaciones económicas llevadas a cabo, todo presuntamente , claro. ¿Es esto lo que te contaron que iban a hacer, Corberán? ¿Aceptaste esta manera de trabajar?

Lo único que veo es que un tal Ron Gourlay se incorporó muy tarde, con todo por hacer. Y no llegó a tiempo. Renovó a un jugador que (véase, por favor, el partido del Castellón de nuevo) a mí siempre me ha parecido una castaña, Foulquier, sin ánimo de faltarle el respeto (defiende mal, ataca peor y tácticamente es un desastre). Ha renovado a Jesús Vázquez que, como se sabe, lo quería media Europa. Lo siguiente será propuestas de renovación a la baja, aprovechando la voluntad de unos chavales de hacer camino en un club que tiene algo especial. Pero si los representantes ven que la condescendencia da paso al aprovechamiento, entonces no habrá renovación que valga. Falta menos de un mes para empezar la liga y este equipo, como siempre, sigue avanzando a un ritmo demasiado lento para el fútbol moderno, el de la élite, claro.

Pero aquí nadie da la cara para nada: eso sí, el otro día, en el palco del Puchades, qué bronceaditos estaban todos, qué look más cool que se gastan ¿Y qué hacía Corona el otro día en La Nucía viendo al equipo de Johor? ¿iba a fichar allí? Lo que este señor debería estar haciendo es mirar vídeos, informes y lo que sea para dejarse el alma en encontrar jugadores de gran valía. Pero eso ya es incómodo, requiere esfuerzo, trabajo, preparación. Algo que no tiene, como no lo tienen la mayoría de los que están aquí, al frente de la empresa ¿Qué hacía el otro día viendo al Valencia CF? ¡Que los que tienen que hacer bueno al equipo no están aquí, señor Corona! ¡Están en otros equipos! ¿O es que te estabas deleitando del juego de tu gran obra? Dudo que esto sea trabajar.

Míster, Corberán del alma mía, espero que sepas muy bien qué se está haciendo y por qué. Espero que levantes la voz si esto no es lo que te dijeron que harían. Espero que defiendas a un valencianismo hundido y sin respuestas. Y si no es así, si te dijeron que esto iba a pasar y lo aceptaste; si te dijeron que las cosas no iban a cambiar y lo aceptaste, entonces serás tan cómplice como muchos otros antes que tú y que salieron con su credibilidad como técnicos bajo mínimos. Tú sabrás lo que haces.

