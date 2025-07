¿De pretemporada o “depretemporada”?

Llega julio, regresan los futbolistas al trabajo y empieza a rodar el balón en Paterna. Y, como no podía ser de otra forma el Valencia CF volvió ser fiel a su cita y a hacer lo que mejor sabe hacer cada año: fastidiarnos el fin de semana.

Sí, amigos y amigas, arruinarnos y deprimirnos por completo toda pequeña ilusión que pudiéramos tener en ver el estreno del equipo en Paterna. Da igual que el Antonio Puchades estuviera lleno hasta los topes, que la afición se volcara con el equipo a pesar de no haber casi alicientes en cuanto a incorporaciones o que el rival fuera un CD Castellón entregado a la causa. El equipo se estrenó de manera descafeinada, pobre y con una acuciante falta de intensidad.

Dimitrievski en el encuentro ante el CD Castellón / José Manuel López

Si bien es cierto que el conjunto de Mestalla fue de menos a más, no fue –ni por asomo- ese Valencia CF que acabó la temporada y nos maravilló a todos. Desde luego, estamos hablando del primer envite de pretemporada donde tampoco se pueden extraer muchas conclusiones, pero sí algunos detalles que dejan entrever que esto está más verde de lo que parecía –y ya es decir-.

El Valencia CF necesita refuerzos. No estoy descubriendo nada, pero sí denunciando que el equipo no puede presentarse a un mes vista de que empiece la competición con la convocatoria ni los onces que presentó ayer ante el CD Castellón. Con todo el respeto del mundo para el conjunto Orellut –que además bailó al Valencia CF en la primera mitad-, no puede robarte con tanta facilidad en la salida de balón y, además, neutralizarte hasta casi la media hora de partido donde te aproximaste por primera vez. El resultado es anecdótico, de acuerdo, pero le faltó mucha frescura y mordiente a un equipo del que esperábamos algo más que un gol de Canós desde el punto de penalti. Del tema físico mejor ni hablamos.

Y no quiero ni pensar cómo vería a Cenk y Guillamón para dejarlos fuera de la lista. Ya no sé si es cuestión de gustos o que directamente no llegan a un nivel que, ayer, fue más justito de lo que imaginamos.

¿Es muy pronto para extraer conclusiones? Sí ¿El equipo dio vibras chungas? También. Y no pasa nada por decirlo aunque estemos en pretemporada.

Hacen falta de 6 a 7 refuerzos de manera urgente. No por capricho, ni por postureo para acallar a la gente, sino para que Corberán pueda ensamblar unas piezas que ahora mismo no engranan. Eso sin contar que se te pueda lesionar alguno –ayer ya dio un susto Alberto Marí- o marchar otro de los que el sábado estaba sobre el verde –Javi Guerra entre ellos-.

Porque renovar es clave en este equipo, pero plantear renovaciones en período de fichajes es que algo has hecho mal. La planificación vuelve a ser tardía, a contrarreloj, a salto de mata y a golpe de venta. Espero que Ron Gourlay tomara buena nota de lo que vio –y sobre todo escuchó- en Paterna, porque el tiempo apremia y el escenario es peor del que podíamos tener en mente hace tan solo dos meses.

Por eso, esperemos que esto sirva como aviso para que este Valencia CF solo esté de pretemporada y no convierta esto en una “depretemporada”.

