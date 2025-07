Vicent Abril: garanties, quiròfan i barrejat

Vicent Abril en la pretemporada del equipo

Mentalitzeu al vostre cap la següent escena: un metge cirurgià entra en un quiròfan. Ha d’actuar baix les llums del focus, amb guants i la pressió de tot l’equip a la seua esquena, captant totes les mirades. Sap que una mínima errada pot costar una vida, però encara així fa el mateix pràcticament cada matí, de la forma més precisa i segura. Sap que una errada, als seus 40 anys, pot emprenyar una trajectòria que ell mateix ha consolidat des dels 25, quan va fer la primera intervenció. Salva vides i quasi es juga la seua, professionalment, a diari. Eixe que sempre és l’heroi i cada dia torna a casa com si res, però si falla algun dia, un exèrcit d’ignorants pensaran que podrien ser el seu reemplaçament perfectament, sense cap problema.

Guants, màxima exigència baix el focus i amb la pressió de què és l’última persona de la cadena, la que té menys marge d’error… I si passem del quiròfan a la gespa? No parle de metges, parle de porters.

Estem acostumats al fet que els porters siguen sinònim total de garantia, per això m’encanta parlar tant dels que destaquen a una posició tan exigent. Vicent Abril ho fa, a més des d’alevins, en Paterna. Selecció Espanyola i València CF… quasi res.

En un futbol formatiu actual al qual pareixen molt importants els focus mediàtics, Vicent Abril està traient a poc a poc el cap al VCF sense ser cap figura mediàtica, i això és el que valore doble. No ens enganyarem, és molt fàcil caure en la ‘trampa’ del porter estètic. Sempre ha fet la sensació que un porter espigat i en bona planta és molt bo en lo seu, però precisament al nivell que està assolint Vicent fa falta molt més que això. Fa uns dies escoltava a Miguel Quintana, un dels millors periodistes esportius, parlar de jugadors “més bonics que bons”, i viceversa. Doncs jo m'atrevisc a ficar al porter de Castelló a la categoria de “bons i bonics”.

Veure a un porter bo, de garanties, és ben satisfactori; a un estètic, visualment, també… però si juntes els dos obtens una sensació especial, com els valencians quan tastem un bon ‘barrejat’, no?

Aquesta és la 18a columna d’opinió en Superdeporte, i si heu llegit la majoria sabreu que sempre insistisc en un factor que considere essencial per opinar de futbol base, i més si es tracta de periodisme: ser honest, realista i no exagerar, no caure en magnificacions. Per això, crec que hauríem de posar en valor el treball que s’està fent a l’Acadèmia. I em referisc a compaginar el creixement de Vicent Abril amb el de Raúl Jiménez, l’altre gran projecte de porter a Paterna. 2005 i 2006. Per onze hi sol haver dos centrals, dos laterals, tres migcampistes, davanters… però la porteria solament espera a un, en qualsevol equip. Aquest és el valor afegit que, per a mi, tenen els porters que apleguen a Amateur sent importants durant tants anys a una cantera. Has de ser un autèntic “animal competitiu”, com diria José Mourinho.

La posició de porter ja no és el que era, ja no és detindre balons i ja està; sino que ara és un jugador més, a efectes d’influència al joc. Això, en el cas de Vicent, no ha de ser una preocupació perquè ha comprés molt bé aquesta faceta del joc, però d’ell sí que destaque una virtut que és el que distingeix al porter “estètic” del porter “vàlid”: la seguretat. A la 24/25, sent la primera temporada a categoria amateur i compaginant porteria en Nil Ruiz, m’ha transmés el que un porter ha de contagiar: seguretat, fiabilitat i regularitat. Em sentia especialment segur quan estava ell sota els pals.

Per finalitzar, tornem a eixa dualitat atrevida entre quiròfan i gespa. Un cirurgià no progressa aprenent únicament amb els ulls, ha de provar i experimentar; doncs igual que el metge no aprén des de la cadira, un porter tampoc progressa des de la banqueta, i menys als 20 anys. En això, vinc a dir que de cara a la renovació haurà de ser vital el pròxim pas: titular al Valencia Mestalla o cessió, però Vicent Abril necessita jugar, i ha demostrat que està al camí correcte. Als valencianistes i als que no ho són, recorde que aquest serà, molt segurament, un dels porters d’Espanya al Mundial Sub-20, que es jugarà entre setembre i octubre. Vicent Abril, llicencia per somniar amb el futur de la porteria valencianista.