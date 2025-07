Calidad, no cantidad

Copete posa con sus nuevos colores. / VALENCIA CF

“El Valencia CF tiene la intención de hacer entre 6 y 7 fichajes en este mercado”. Esa es una de las afirmaciones que hacía off the record el club valencianista cuando cualquier periodista preguntaba sobre el número de incorporaciones que se iba a hacer de cara a esta temporada. A priori podría sonar bien, si no fuera porque estamos hablando más de cantidad que de calidad.

Uno de los grandes problemas que tiene el Valencia CF cada mercado -además de vender a futbolistas titulares- es el de traer jugadores que sean importantes en la plantilla. Salvo excepciones como la de Rioja la temporada pasada, nos han acostumbrado a firmar a futbolistas de fondo de armario que sirven únicamente para entrar en rotación y dar descanso al once tipo.

¿Quién no recuerda las llegadas de Caufriez o Dani Gómez? ¿O las incorporaciones de Max Aarons o Germán Valera? Sobran las palabras. Porque no es lo mismo hacer fichajes que traer refuerzos. De la misma forma que no es lo mismo firmar futbolistas que sean titulares o den competencia a lo que ya tienes, con cerrar jugadores “de rotación” o “para completar”.

“Dejen trabajar” o “esperemos a que acabe el mercado de fichajes” me dirán algunos lectores de este artículo y no les faltará razón; pero tampoco a mí al decir que La Liga empieza en apenas dos semanas y, el equipo, no es mucho mejor ahora mismo de lo que tenías al finalizar la campaña pasada.

Y no lo digo por la salida de Mosquera o Yarek, que también, sino porque ahora mismo solo tienes dos delanteros en plantilla como son Hugo Duro y Alberto Marí, estando este segundo ya con molestias en los isquios con apenas unos minutos en sus piernas esta pretemporada. Con esto quiero decir que acabaste La Liga con Hugo Duro, Sadiq y Rafa Mir y, salvo que se den mucha prisa, la vas a empezar con solo un delantero. Porque firmar jugadores sin dinero es imposible e inviable y menos si se trata de delanteros: “el gol se paga”.

Pero no es cosa solo de arietes. Lo del centro del campo también es preocupante. Con un Nicolás Fonseca muy avanzado y a punto de firmar por el Valencia CF, me surgen de nuevo las dudas si es de verdad el jugador que necesita el equipo valencianista. No por el perfil, obviamente, porque con la salida de Enzo Barrenechea te hace falta un pivote en esa demarcación, sino por la relación calidad/precio que te ofrece un jugador del que sus números son más que cuestionables para ser la apuesta. Y me da igual que tenga la aprobación de Bielsa o la del panenkita de turno, porque coincidiréis conmigo en que es arriesgado dejarte cerca de 5 kilos en un jugador del que no hemos leído nada a lo que podamos aferrarnos. ¿No hubiera sido mejor intentar firmar a Enzo por 8 antes de que se metiera otro club por medio? ¿Fonseca mejora a Neyou gratis? ¿O es que no tenemos ni idea y Fonseca mejora a Enzo y Neyou? Solo espero que Corberán sepa lo que hace.

Y ojo, para los ofendiditos, con esto no estoy diciendo que Dani Raba, Copete o Agirrezabala sean jugadores malos o que no puedas aprovechar porque, al menos, estos últimos han rendido -aunque de manera intermitente- a nivel aceptable en La Liga. Pero también es cierto que, si el Valencia CF quiere dar un paso al frente y volver a Europa, este no es el plan que pensábamos todos. Ojalá me equivoque.

La afición necesita alguna alegría y también un Carlos Corberán al que no queremos que le ocurra lo mismo que a Rubén Baraja. Así que no sé si en forma de un delantero que te garantice goles o la de un jugador que eleve el nivel de exigencia del resto de sus compañeros, pero si algo me queda claro es que, si hablamos de incorporaciones, este Valencia CF necesita calidad y no cantidad.