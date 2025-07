Feijóo presentará en septiembre un listado de "leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir"

Mientras Pedro Sánchez hacía balance del curso político en la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo reunió este lunes en la sede del PP en Madrid a su comité ejecutivo nacional para aprobar algunos nombramientos en los segundos y terceros niveles del partido y pronunciar un discurso para mantener ese 'modo electoral' ya casi perenne en el que viven todas las formaciones desde hace unos años.

En su alocución, de apenas 15 minutos, el jefe de la oposición se centró en el escándalo de corrupción que afecta a los dos exsecretarios de organización del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y el excolaborador de ambos, Koldo García. "No olvidemos nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó, ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", afirmó. Según el jefe de la oposición, esas personas que ayudaron a Sánchez a recuperar las riendas del PSOE, en 2017, "están donde se merecen": Cerdán, en la cárcel, y Ábalos y García "compartiendo el techo de los juzgados" por el momento.

Feijóo anunció que ha encargado a su equipo que, en septiembre, tenga preparado "un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir". El líder del PP se ve en la Moncloa tras las próximas elecciones generales ("sean cuando sean", apuntó) y no quiere perder ni un momento "para que el primer día del nuevo Gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo". En su opinión, tocará "hacer una limpieza total". "Y la haremos. Los que antes querían el poder por ambición, ahora lo quieren por miedo. Necesitan al Estado para defenderse y para esconderse porque temen que en un futuro venga un Gobierno que les destape. Pues no tienen escapatoria: todo se sabrá y todo se limpiará", lanzó. Estos últimos meses, Feijóo y otros dirigentes del partido han asegurado que derogarán la ley de amnistía (aunque no puedan revertir los beneficios ya conseguidos por decenas de personas), la ley de memoria democrática, la de vivienda y la ley 'trans'. "Es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir", llegó a decir en 2023 el propio líder del PP sobre esa última norma.

La "subasta" de derechos

En su discurso, el jefe de los populares también cargó contra el "cupo separatista", una cesión de Sánchez al independentismo catalán que él ve como otra muestra más de "corrupción". "Vuelve a sacar a subasta los derechos y el dinero de la gente. Son únicos en lo suyo: en la corrupción, en la hipocresía y en la falta de escrúpulos", afirmó. Cree que el jefe del Ejecutivo con esas "mordidas políticas" va acallando a los socios, a los que volvió a acusar de ser "cómplices" de la delicada situación en la que considera que Sánchez deja a España, a la que ve sumida en la "oscuridad". Feijóo no hizo ni una referencia líneas al escándalo que acecha a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, acusado de amañar leyes para favorecer a empresas durante los siete años de Mariano Rajoy, ni tampoco a la dimisión de su vicesecretaria Noelia Núñez por mentir y decir que tenía tres carreras universitarias.

El jefe de los populares considera que el Gobierno del "apagón", de los "Koldos, las Leires y las Jessicas" y "de la corrupción" está "inhabilitado" para tomar decisiones: no puede, concretó, ni dirigir la política energética, ni hablar del acceso al empleo público ni "impulsar medidas en nombre de las mujeres" o en favor de la regeneración democrática. "El Gobierno de los berrinches en la OTAN y que desafía la seguridad de los aliados está inhabilitado para decidir nuestra política exterior y de Defensa", continuó. Por todo ello, afirmó que él no quiere "ayudar" a este Ejecutivo a aprobar ninguna medida. "Solo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas. Hasta entonces, que lo tengan claro: no vamos a callar ante sus atropellos y no vamos a picar sus anzuelos [...] Lo que vamos a hacer es limitar el daño que pueda hacer a la democracia", aseveró.

Nombramientos

El comité ejecutivo nacional aprobó también varios nombramientos, como consecuencia de la reorganización interna del partido tras el congreso nacional que celebró en Madrid a principios de mes. Feijóo ha decidido crear varias secretarías nuevas. La de salud mental la dirigirá la coordinadora de la Oficina madrileña del mismo ámbito, Mercedes Navío; la de interior y emergencias la encabezará el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; la de sostenibilidad del Estado del bienestar la llevará el eurodiputado Fernando Navarrete, y la de coordinación parlamentaria, el diputado Álvaro Pérez.

