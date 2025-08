Cámara no oculta

Cole Palmer celebra el segundo gol del Chelsea contra el PSG. / Associated Press/LaPresse / LAP

El ojo que todo lo ve podría titularse también este artículo y es que vamos a estar, aún más si cabe, en manos de la cibernética, que es cómo la llamo yo, antiguo que soy. Hace apenas unos días, la International Football Board (IFAB), que como todo el mundo sabe, es la entidad que controla las reglas de juego, y alrededores, del fútbol mundial, decidió que ya podía dar vía libre a las cámaras corporales para los árbitros, para todo tipo de competición nacional e internacional.

En marzo pasado, lo hizo solo para las competiciones FIFA, que ésta se lanzó a poner en marcha en el recién acabado Mundial de Clubes. Ha sido, al parecer, un total éxito, y por ello la IFAB ha dado el visto bueno para que todo el mundo pueda usar esa herramienta. Recuerdo, si me dan la entrada para mi pasado, que en España la policía tiene la potestad de utilizar esas “bodycams”, como se les denomina en inglés.

Sin embargo, para ello debe tener un permiso de la autoridad competente, la judicial. Esa autorización no es para todos los casos y su uso no es tan fácil como en las películas que vemos sobre policías estadounidenses, por ejemplo. En muchas de ellas, aquéllos se pertrechan con unas cámaras en el pecho, y graban todo aquello que pasa, en sus actuaciones profesionales, para evitar que nadie ponga pegas a lo que está ocurriendo en esos momentos.

El entrenador de Chelsea Enzo Maresca levanta el trofeo de campeón del Mundial de Clubes / EFE

Así que el fútbol se ha equiparado al control policial y los árbitros a los cuerpos de seguridad, que tendrán la potestad del control del partido y de los hechos que ahí ocurran. Será, no obstante, necesario pedir una autorización a la propia IFAB y también a FIFA, para que den el visto bueno al uso en la competición que lo haya solicitado.

La pregunta que se hace uno ahora es si es bueno o malo para el fútbol. Pasamos ya por el VAR, que con detractores o amantes, ya está establecido y, creo que está para quedarse. Ahora, lo que ocurra físicamente (y me imagino que también verbalmente, porque deben ser cámaras con sonido…) no podrá rebatirse y si un jugador ha dicho unas palabras o ha actuado de forma no reglamentaria, podrá ser sancionado, utilizando la “bodycam”.

Es cierto también que las cámaras de televisión son métodos probatorios, pero pertenecen a elementos privados, televisiones, teléfonos u otros utensilios e incluso las propias cámaras de FIFA no son “oficiales”. Ahora sí, si la IFAB lo ha aprobado, estará en su reglamentación obligatoria y será una prueba.

Pero, ¿qué tipo de prueba? Me voy a poner algo legalista para explicar que en Derecho hay pruebas iuris tantum, que son las que admiten métodos probatorios en contra y las iuris et de iure, que, por su calidad, por ley, nada la puede refutar.

Me imagino que el IFAB no irá tan lejos como para que lo grabado por las cámaras de cuerpo sea imposible de contradecir, y que, a pesar de su llevanza por árbitros, será una prueba fidedigna, salvo que se pueda demostrar lo contrario. Pero, lo que está claro, sin querer entrar en disquisiciones jurídicas, es que es un paso más para la seguridad del control de lo que acaece en un partido.

Se ha visto cámaras en los monoplazas de la Fórmula 1, como también en descensos de esquí o en el ciclismo, si bien no estaban para controlar algo que pudiera ser posteriormente sancionado, sino más bien para que el espectador pudiera gozar de una experiencia “casi” idéntica al deportista grabando.

¿Llegará pues el momento en que se haga lo mismo para los jugadores de fútbol? ¿Llevarán unas “bodycams” para su controlar el juego? Parece que existen, en algunos deportes, métodos de control del cuerpo y de las consecuencias que su práctica tiene para la naturaleza del que la lleva, tanto para su salud, como para comprobar sus distintas capacidades físicas.

Por mi gusto hacia la ciencia ficción, tanto fílmica como escrita, me apasiona ver cómo se están cambiando las reglas en el deporte y, cuando uno creía que estaba todo inventado, algo más sale. Algunos casos, como en la natación, con los famosos bañadores de poliuretano, que batieron récords continuamente, hasta que la entonces FINA (hoy World Aquatics) los prohibió.

Por lo tanto, no todos los avances son o serán aceptados, pero en este control cuasi policial de los árbitros, creo que no me equivoco si digo que avanzará y que, más pronto que tarde, tendremos a árbitros en las competiciones, ejerciendo de filmadores. En fin, que mientras no jueguen robots (¿o sí?) seguiremos siendo fieles seguidores del fútbol. Ya estamos en agosto y, para refrescarnos la mente, recomiendo hoy “Muerte en primera clase”, de J.M. Guelbenzu. Disfruten y cuídense.