El Valencia CF hace ghosting

Ron Gourlay / Fernando Bustamante

Siempre me han dicho eso de “no calientes aquello que no te vayas a comer”. Frase típica cuando tonteas, flirteas o mareas a alguien y luego lo dejas plantado. Porque es muy feo convencer a una persona de algo para, después, dejarla tirada. Pues esto último es justo lo que viene haciendo últimamente el Valencia CF en el mercado: preguntar, marear, calentar, dejarlo a punto de caramelo y cuando llega el momento de la verdad… no dar señales de vida.

Es como cuando ibas a la discoteca y estaba la típica persona que andaba tirando cañas a todo el mundo hasta que da con alguien que le da bola; lo pone a tope, le marea todo lo que puede y más y, cuando llega el momento de la verdad, recoge cable y lo deja tirado. Sí, lo reconozco, me daba mucha rabia ver peña así en la discoteca -y en la vida en general-. Pero no solo con el tema amoroso o ligoteo, también me daba mucha agonía la gente que hacía lo mismo en el trabajo o incluso con las relaciones de amistad. Los típicos y las típicas que te doraban la píldora, te convencían de algún plan y luego se borraban haciendo bomba de humo. Te dejaban tirado. Te hacían ghosting.

Para los más antiguos del lugar, hacer ghosting es la acción de terminar una relación o contacto con alguien de manera repentina y sin explicación, como si desaparecieras como un fantasma. Esencialmente, es cortar toda comunicación con la otra persona sin dar razones de peso o incluso sin aviso. Eso es lo que está haciendo el Valencia CF en este mercado de fichajes. Porque no ha pasado una ni dos veces, sino que hasta en tres o cuatro ocasiones he contado veces en las que el conjunto de Mestalla ha tenido a puntito de caramelo la incorporación de un futbolista y no se ha cerrado porque el club valencianista ha hecho ghosting.

Ron Gourlay, en la presentación de Agirrezabala / Germán Caballero

Con Fonseca estaba todo acordado verbalmente. El Valencia CF tenía el OK del futbolista, al que habían convencido hasta tal punto de ir a despedirse de sus compañeros, recoger sus bártulos y buscar casa en Valencia. Al Club León le prometieron que, sin falta, se cerraba la negociación antes de que compitiera en la Leagues Cup. Ni una cosa ni la otra, no solo el Valencia CF desapareció de la negociación sin cerrar el acuerdo, sino que el conjunto de Mestalla aún tuvo los bemoles más tarde de pedir unos días para cerrar un 9 y recoger algo de cash para la susodicha operación.

Cyle Larin es otro de los caso en los que el Valencia CF parece querer llegar hasta el final. Hasta el punto de que Corberán le llame por teléfono al futbolista para convencerlo de venir a Mestalla y presionar al RCD Mallorca abaratando su cesión. Negocian, conocen precio y condiciones… y el Valencia CF lo deja en standby.

Con Iván Azón está pasando algo similar. Convencen al futbolista teniendo opciones -mejores económicamente hablando-,;la agencia que lleva al jugador hace todo lo posible para que salga adelante la operación con el Como italiano y….en el momento de la verdad, el Valencia CF no da el paso. Iván Azón quiere esperar al Valencia CF, pero es que el conjunto valencianista lo está poniendo difícil si no mueve ficha ya. Pero es que con Neyou lo tenías también hecho. Tenías al futbolista libre de contrato y con un preacuerdo con el conjunto de Mestalla. Futbolista que se cansó de esperar viendo que iban a por otras opciones -que curiosamente no han llegado-.

El Valencia CF no puede ir por ahí calentando el mercado y luego no cerrar operaciones. Eso más que ghosting es ser calientabragas o calientabraguetas. No puedes estar en la discoteca yendo a por todo el mundo, mareándoles y, cuando alguien te dice que sí, dejarle colgado. Si vas, vas. Si no, no hagas el ridículo. El Valencia CF tiene derecho a echarse atrás si hay mejores opciones o no llega a algo, pero cuando es algo que se repite constantemente es que algo estás haciendo mal.

Porque si ya nos cuesta asimilar que miren jugadores de un perfil medio-bajo para suplir a futbolistas importantes, más complicado es de digerir que no sean capaces de cerrarlos.

¿Es esto normal? Vale que no tienen pasta y que están mirando opciones, pero si vas en serio, lo tienes que cerrar. Si no, no te sientas a negociar y luego haces la bomba de humo.

¿Para esto ha venido Ron? ¿Para ir a por perfiles que el Valencia CF ya manejaba? ¿Para que llame Corberán a los futbolistas? ¿Para que no se den pasos en firme a la hora de cerrar jugadores?

Porque al final, viendo como se están desarrollando los acontecimientos y ante la ausencia de explicaciones me da a mi que el que está haciendo ghosting de verdad es el propio Ron Gourlay.