Estaba convencido de que podía cogerme vacaciones, porque en el Valencia CF poco o nada iba a suceder de interés: pero la realidad siempre supera las expectativas con este dueño y estos gestores. Me duele ver cómo se hacen de fuertes los personajes con etiqueta Meriton con los de aquí (aficionados, periodistas, jugadores de la casa, etc.): es indigno ver cómo intentan doblegar las voluntades críticas de muchas formas y se pavonean de superioridad y control. Nunca defenderé a quien usa la violencia o los canales de comunicación para insultar, amenazar o amedrentar a alguien, esté en el bando que esté, pero tampoco me gustan los capos de mafia, que lo hacen a la sombra, con nocturnidad y alevosía, de despacho en despacho.

Tiene Meriton (y en ese saco están, que quede bien claro, Solís, Corona o Gourlay) una manera de actuar tan poco honesta con los futbolistas, que da pánico: les haces creer que les interesa cuando deben venir cedidos, exigiendo cláusula de compra, para dar la sensación de profundo deseo. Luego no lleva a cabo ninguna, salvo si la cuenta la paga Corona y entonces se gasta más de cinco millones en Çenk, por ejemplo. Pero con esa artimaña y engaño comienza unas negociaciones en las que se creen los más listos de la partida y al final acaban siempre como lo que son, los bufones del cuento. Luego contactan con jugadores cuyo contrato expira a partir de diciembre y les promete el paraíso en la tierra, poniendo a la ciudad, al campo, a la historia y a la afición como reclamos. Esto me lo dijo ayer un representante de los muchos jugadores que han dejado tirados con esas promesas: es decir, fíjense si hay que ser de una pasta especial para usar el cebo de una ciudad que no les quiere y ellos siempre califican de xenófoba; ponen de por medio un campo que no tienen y que es, ahora mismo, una deshonra para los y las valencianas y un reflejo de la chapuza de gestión de Meriton; además apelan a la historia del club: esa misma que ellos han devaluado hasta niveles insufribles y sin ningún tipo de miramiento, los de allí y los de aquí, que quede claro; y, finalmente, hablan de la afición, para qué decir nada más…Las constantes mentiras de Meriton rozan casi lo absurdo y lo escatológico.

Meriton tiene también por costumbre arrojar a los futbolistas a los leones: curiosamente no los que fichó en su día, sino, como casi siempre, los que se criaron en la casa. Y esto lo hace de mil maneras posibles, porque no ve ni personas ni futbolistas formándose, sino solo un producto que hay que empaquetar y vender como sea. Tal es el caso que lo primero que hace es generar una corriente de opinión muy negativa en torno al jugador que, por lo que sea, le molesta en un momento determinado: quiere irse, es una rata, solo mira por él mismo, etc. Y tiene efecto, como tienen efecto los cientos de inútiles que se preocupan más en insultar a las personas que lo están señalando que a quienes están haciendo la tropelía (quizá son los mismos en verdad pero con otras caras y otros nombres). Y es que, en este club, por no saber hacer nada, te premian: miren a Corona. O por leer los mensajes privados que te mandan desde sus oficinas y servir de gancho, también. De Solís sí sé que hace, otra cosa es que eso esté beneficiando al Valencia CF, que lo dudo, pero de eso mejor que hable él algún día, junto con Gourlay, y nos expliquen qué Valencia CF tienen ahora entre sus manos y están construyendo con esfuerzo, honestidad y profesionalidad.

Valencia - Olympique de Marsella: Las mejores imágenes del partido / Valencia CF

Decía que es costumbre en este Valencia CF echar a los leones a los jugadores y lo hacen de una forma cobarde: el último ejemplo lo veo en Hugo Guillamón, para el que se ha prestado el propio técnico. El chico, que no estuvo nada bien el año pasado, llegó a jugar sin percibir dinero alguno, cuando su cotización estaba al alza (de hecho, poco después fue convocado al mundial). Fue Murthy, en ese momento, quien le hizo una interesante renovación, con una ficha acorde a su crecimiento en su día y a agradeciendo su lealtad. Ahora, para hacer los fichajes que se quieren hacer, su ficha es clave y supone un impedimento: no es una cuestión deportiva (aunque cabría recuperarlo como fuera), sino económica, pero lo fácil, viendo que la afición no conecta bien con él, es tirar a ese muñeco y pasar toda la presión al jugador mientras enmascaran la falta de proyecto deportivo sólido. Hay que ser macabro: primero, porque quieres salir jugando desde atrás y solo tienes tuercebotas con el balón en la zaga (que me perdone Tárrega); segundo, porque en la medular no tienes a nadie, ahora mismo, que poder filtrar pases con precisión, ya que Pepelu no es ese tipo de jugador; tercero, porque señalar al fácil es convertirte en un matón de patio y es también no aceptar ni tus errores ni ser transparente con tus intenciones. A mí me parece que el rendimiento de Foulquier no mejora al de Guillamón, es más, te diría que es muchísimo más malo. El rendimiento de Fran Pérez no es mejor y ya estamos poniendo al chaval también en el escenario, como a tantos canteranos, aunque en este caso es un chico que en un Valencia CF normal no hubiera debutado ni jugado porque carece de nivel, pero el chaval no tiene la culpa sino quien lo asciendió y le dio ficha del primer equipo (¿un tal Corona?) que el míster de turno aceptó. El rendimiento de Almeida es paupérrimo y ahora, además, exigiendo mejoras de contrato. Los números de precisión y acierto de Hugo Duro nos dan a un jugador más fallón que otra cosa, pero su entrega y honestidad le ponen como titular indiscutible, a pesar de sus muchísimas carencias, porque este equipo es pobre de todo…Lo que quiero decir con todo esto, es que aquí se señala al más fácil y uno se pone una venda en los ojos para los que tienen más enganche con la afición, por lo que sea. Pero, hasta donde yo sé, casi todos ellos tuvieron al Valencia CF en descenso 24 jornadas y no solo uno o dos jugadores. El problema no es si son mejores o peores, si han rendido más o menos, sino en quienes los traen, los suben, los fichan, les engañan, les traicionan, etc. Esos siguen ahí, sin inmutarse, mientras los chavales están soportando la presión, en medio de una Valencia CF que será, se pongan como se pongan, candidato al descenso si nos fijamos en su planificación deportiva: otra cosa será lo que consiga Corberán, aunque ahora mismo solo cuenta con once futbolistas en su pizarra.

En el Valencia CF no hay jugadores que rompan, con calidad, una línea o que desestabilicen al rival. Tampoco hay jugadores de un golpeo de balón bueno, que tengan un disparo que preocupe a las defensas en la frontal del área. No hay un buen pasillo central que sepa canalizar el juego, ni defensas, como dije, que sepan sacar el balón con precisión: véase, ante esto, los partidos jugados esta patética pretemporada y la cantidad de balones perdidos que en Primera división pronto se convertirán en goles en contra. Es un equipo pobre, cuyas únicas pinceladas de calidad las está poniendo Raba (hay que aceptarlo) y tres chavales que deberían quedarse, sí o sí, en el primer equipo a falta de ver a otros: Lucas Núñez (por sus condiciones), Pablo López (es mejor que lo que tienes en esa posición) y Rubén Iranzo (es mejor que Foulquier). Están siendo los más destacados de la pretemporada y eso sí preocupa.

Y para acabar: ¿qué narices pinta Corona viendo al equipo jugar? ¿Qué está haciendo: deleitándose ante su gran obra? Ha demostrado no tener ni idea de planificar, ni de construir una plantilla estable y competitiva ni aquí ni allá, de ver fútbol y futbolistas…lo que tendría es que estar mirando otros equipos, otros jugadores: es el ejemplo de la ley del mínimo esfuerzo con la máxima incompetencia. Así nos va y así no irá yendo, mientras han conseguido que la gente, a pesar de todo, acuda a Mestalla y se quede casi muda y dividida y anestesiada y conformista y…¡tantas cosas! Sí, este es su éxito, el resultado de su falacia, de su golpe mortal al valencianismo y con eso juegan, negocian, planifican, fichan (sin reforzar), ponen sus dianas en la frente de jugadores y engañan al más pintado. Bueno, a todos no, pero ¿y?

