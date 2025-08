Paco Cortés: “Piròman”, bomber i futbolista

Si estàs llegint açò segurament és perquè el jugador que veus a la foto i al títol t’interessa, és normal perquè a mi també. Sempre interessen els jugadors que són carrer pur en un futbol formatiu tan quadriculat. Però hi ha altra opció: que t’hages alarmat al veure el títol. I l’entenc, però vaig a justificar dues coses: la primera que no és cap mena de ‘clickbait’, l’odie. I la segona, que Paco Cortés és un piròman, en el millor dels sentits, i simultàniament un bomber, per irreal que sone.

L’extrem va firmar en desembre de 2019 pel Llevant, començant a infantils en 2020. En etapa cadet ja jugava amb el Juvenil 'B', i quan havia de jugar amb el 'B', va passar a ser jugador del 'A'. I si penseu que això és tot… esteu equivocats. Quan Paco era juvenil de primer, a la 23/24, va acabar la temporada jugant amb el filial del Llevant… i va aplegar a debutar amb el primer equip a Segona Divisió. En 16 anys. Paco, sé que eres de ‘Graná’ i no sé com es diu allà, però el que tu fas, en el meu poble, es diu “cremar etapes”; i en aquest sentit l’extrem no para de fer incendis, en el millor dels sentits.

Em pareix al·lucinant que un jugador de 2007 debutara fa dos anys en Segona i que aquest any, si tot marxa com sembla, vaja a contar en minuts en Primera Divisió. No hem de caure en eixa perillosa tessitura d’agafar a Cubarsí i Lamine Yamal com a referents d’aquesta generació a l’hora de fer comparacions, sinó que hem de posar en valor lo reialment complicat que és botar etapes tan ràpid en una de les millors canteres, com és Bunyol; i damunt afegint el valor de fer-ho lluny de casa, algo que l’aficionat no veu, però no és gens fàcil.

Aplegats a aquest punt, ja enteneu per què compare a Paco Cortés amb un piròman? Bé, ara toca entendre per què pense que, a la vegada, també és un ‘fireman’, com dirien a la Premier League.

Em sembla molt curiosa la capacitat que tenen alguns clubs d'extraure talent de la seua cantera quan l’economia no permet acudir al mercat. No poder invertir en fitxatges i apostar obligatòriament, sense marge, pel talent de casa és com demanar-te una paella fora de casa... pot eixir molt bé, si saps elegir, o molt mal. En aquest cas, el Llevant ha fet els deures prèviament i pot estar tranquil: Espí, Cabello, Alex Primo, Victor Jr i Paco Cortés poden semblar garanties de futur… peròalgu ja està prop de ser-ho al present. “Sin pausa pero sin prisa”.

Cortés formarà part del primer equip des de ja i serà pràcticament una opció més per a Julian Calero. Després de veure-lo una sèrie important de partits, puc afirmar que la 3a RFEF li queda molt xicoteta, i ara tindrà el repte de sumar minuts a Primera Divisió. És en aquest punt on el jugador andalús oposita per a bomber, literàriament parlant: Calero demanava un extrem i Paco Cortés és l’elegit. És a dir, ara apagarà l’incendi del mercat de fitxatges a aquesta posició.

A més, l’ocurrència del títol d’aquesta columna vinculat de manera clara amb el foc és perquè l’atacant és això mateix, foc. Com repetisc a cada peça, no soc partidari d’unflar a ningú i sempre intente ser el més realista possible: si no creguera que amb 17 anys és un ‘talent especial’ a tindre en compte, no estaria escrivint sobre ell. Pocs són els jugadors de 17 anys que poden executar amb les cames les idees que pensen amb el cap a la mateixa hora, i si pot fer el mateix que ve fent amb Calero… estarem parlant d’un talent inusual al Ciutat. Ara mateix, en agost, la seua professió “literària” és la de bomber, però veient que el seu rol pot ser desembossar partits no m'estranyaria escriure d’ací uns messos altra columna titulada “Paco Cortés, el gran fontaner d’Orriols’.

