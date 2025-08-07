Leonor y Sofía se estrenan en la recepción oficial de Marivent

La heredera al trono, la princesa Leonor, y su hermana, la infanta Sofía, asistieron por primera vez anoche a la recepción oficial que los Reyes ofrecen en Marivent a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad civil de las islas. La puesta de largo social en Mallorca de las hijas de Felipe VI y Letizia también contó con la presencia de doña Sofía, la reina emérita, recién llegada de Madrid, donde está su hermana, la princesa Irene de Grecia, que sufre un delicado estado de salud y este año seguramente no podrá pasar su tradicional estancia estival en el Palacio palmesano.

Cuatro minutos antes de las nueve de la noche, los monarcas bajaron por las escalinatas y tras ellos les siguieron las jóvenes, que en todo momento flanquearon a su abuela hasta que se colocaron para iniciar el besamanos. Leonor fue la protagonista de la velada por la novedad de que la futura reina de España se estrenó en el cóctel que se celebra en la residencia de verano desde hace cuatro años, sustituyendo a la Almudaina. Para la ocasión lució el mismo vestido que llevó su madre en la recepción celebrada en 2023, un diseño de Desigual con estampado de color azul y blanco. Por su parte, Sofía optó para esta primera vez en la vida social mallorquina por un vestido de Zara con tela tie dye en rosa, mientras que la reina Letizia volvió a hacer un guiño a la moda balear y eligió un vestido Adlib del diseñador ibicenco Tony Bonet y los pendientes de Isabel Guarch de la colección Llum que ya llevó el pasado jueves cuando asistió con sus hijas al cine Rívoli. El rey Felipe cumplió con la etiqueta relajada de este año para los hombres y lució una guayabera blanca y la reina emérita fue fiel a su estilo y eligió una camisa estampada y holgada con pantalones blancos.

Alrededor de 600 invitados de la sociedad isleña desfilaron por el besamanos, con una completísima representación institucional, del ámbito político y empresarial, así como del mundo de la cultura, la moda, la educación, los medios de comunicación y el terreno deportivo, donde sorprendió y destacó el tenista Rafa Nadal, debido a que era la primera vez que acudía a la recepción oficial en Marivent. El mito del deporte y recientemente nombrado Marqués de Llevant, que asistió sin su esposa, Mery Perelló, fue uno de los poquísimos asistentes a la velada que se quedó unos minutos conversando con la Familia Real. Después, durante el cóctel, prolongó la charla de forma más distendida con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que ayer atrajeron todas las miradas de la sociedad balear allí presente y de los fotógrafos acreditados.

