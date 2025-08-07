Recepción en Marivent: Guayaberas, Rafa Nadal y la Copa de la Reina de voleibol

La invitación a la recepción de los Reyes en Marivent lo dejaba bien claro, aunque alguno no se la leyó y no cumplió con la vestimenta. Por primera vez en el tradicional acto de la Familia Real durante sus vacaciones oficiales, los hombres no tenían que llevar el caluroso traje chaqueta, sino que este año el código de etiqueta proponía dos alternativas: guayabera o camisa clara con cuello, en ambos casos con pantalón oscuro formal.

La vestimenta entre las mujeres que fueron invitadas a la velada en el Palacio palmesano no sufrió un cambio tan significativo como el de ellos, pero tenían un margen más amplio para elegir, porque la habitual propuesta de cóctel de verano se extendió a vestido corto o largo vaporoso.

Fue uno de los temas comentados anoche en los jardines de Marivent, ya que los hombres se sentían más frescos y cómodos, y seguro que muchos recordaron lo que sufrieron en la anterior recepción, en plena ola de calor, aunque ayer aún no había aparecido la que ya está azotando la península ibérica.

Otro de los temas de la velada fue el accidente del pasado jueves en la Copa del Rey Mapfre de Vela, cuando se desprendió la botavara del Aifos y rozó al monarca, pero Felipe VI quitó importancia al percance, respondiendo con total tranquilidad a todo aquel que le preguntaba sobre lo ocurrido.

Rafa Nadal charla con Leonor en presencia de Sofía, Rudy Fernández y Helen Lindes / DM

Fotos con Leonor y Sofía

Las verdaderas protagonistas fueron la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, con quienes los invitados querían fotografiarse en el cóctel posterior al besamanos oficial. Posaron sonrientes con su madre, la reina Letizia, y algunos de ellos, como los diseñadores de moda Pablo Erroz, Tony Bonet y Charo Ruiz. Los tres han vestido a la monarca durante sus estancias estivales en la isla.

Una foto que pasará a la Historia, al menos para el club de voleibol de Ciutadella, el equipo Avarca Menorca, es la de varias de sus campeonas con la Copa de la Reina junto a la Familia Real. El club estuvo representado por el presidente, el tesorero y tres jugadoras, las mallorquinas Lidia Gómez y Margó Ribot, y la sevillana Alba Carmona.

Asimismo, brillaron el tenista Rafa Nadal y el exjugador de baloncesto Rudy Fernández, que acudió a Marivent acompañado por su esposa, la modelo Helen Lindes. También estuvo el paralímpico Joan Munar guiado por su perro.

Una de las anécdotas de la velada se produjo cuando la princesa y la infanta aprovecharon la presencia de la traductora de signos del Consell de Mallorca para conversar con una representante de una entidad para sordos. Y llamó la atención de la reina emérita, doña Sofía, el collar de la que fuera Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ya que representaba a la diosa Tanit. Se lo puso en honor a Sofía, ya que le interesa mucho siempre pregunta por ella cuando visita Eivissa.

700 invitados

El besamanos de los alrededor de 700 invitados fue iniciado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que siguió el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Govern balear Marga Prohens.

En el ámbito político también estuvieron presentes la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, el del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Antònia Roca, que llevó un vestido con tejidos bordados a mano por su abuela y reinterpretados por la diseñadora de moda Maria Genovard.

El mundo de la cultura estuvo representado por profesionales de las artes escénicas, las artes visuales y las audiovisuales, entre otros ámbitos. Destacaron por ejemplo èl director del recién clausurado Atlàntida Mallorca Film Festival, Jaume Ripoll, y su mano derecha, Cristina Gómez; los cineastas Toni Bestard y Marcos Cabotá, la directora del Evolution Film Festival, Sandra Seeling, la de la Fundació Miró, Antònia Maria Perelló, el actor Joan Carles Bestard, el humorista Agustín el Casta, el compositor Joan Valent, el cantante Bruno Sotos, el artista Lolo Garner y el diseñador Álex Sobrón, entre otros muchos.

También se pudieron ver caras conocidas del mundo empresarial, entre las que destacaron el matrimonio formado por Fernando Rotger y Rosa Regí, y sobre todo el presidente y consejero delegado de Meliá Gabriel Escarrer, seguramente uno de los pocos de la recepción de los Reyes que tenía varias guayaberas en su ropero.

