Guerra de Ucrania, hoy en directo: Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

El ministro de Defensa polaco ve un alto el fuego en Ucrania "más cerca que nunca"

El ministro de Defensa y vice primer ministro polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz afirmó este domingo que la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania está más cerca que nunca desde el inicio de la guerra y manifestó la convicción de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será invitado a participar en los contactos que están manteniendo a tal efecto EE. UU. y Rusia.

"Creo que estamos más cerca que nunca de la posibilidad de por lo menos acordar un alto el fuego. Los próximos días lo confirmarán", afirmó en un encuentro con la prensa en Varsovia, en declaraciones citadas por la agencia PAP.