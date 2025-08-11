Miguel Ángel Corona y Ron Gourlay en el palco en el primer partido de pretemporada / JM LOPEZ

¡Hay que ver cómo cambia la película en una semana! El Valencia CF se ha puesto las pilas en apenas unos días y ha conseguido estructurar un equipo que ya parece otra cosa bien distinta a lo que nos tenía acostumbrados este verano. Con los nuevos fichajes, el equipo ha pasado de protagonizar una peli de terror a una romántica en menos de una semana. Señoras y señores, ¡esto es cine!

El Valencia CF empezaba el cine de verano con una peli de comedia, viendo cómo se iban los jugadores cedidos sin posibilidad de retenerlos; con un nuevo CEO del que no sabíamos nada; y con la quimera promesa de volver a la elite europea. Te reías por no llorar.

Aunque para llorera la que tuvimos todos viendo cómo al Valencia CF se le volvían a escapar todas y cada una de las opciones por las que iba preguntando. Cómo llegaba, lo tocaba y desaparecía bien porque no podía llegar al mínimo exigible o porque hacía un ghosting de época. Una película de terror en toda regla viendo cómo cada amistoso de pretemporada era peor que el anterior y, sobre todo, no daba visos de que fuera a mejorar. Cada encuentro, cada negociación y cada noticia que iba saliendo era para echarse las manos a la cabeza, taparse los ojos con la sábana y rezar, rezar mucho.

Pero ni en Los Cazafantasmas se atrevieron a tanto. No estábamos preparados para lo que se venía esta semana.

Porque el Valencia CF se empeñó en que cogiéramos palomitas y disfrutáramos, por fin, de una semana de alegría en cuanto a buenas noticias. No sé cuánto hacía que el club se movía tanto en tan pocos días -porque fue cosa de días-. Ni los tráilers de movierecord generaron tanta expectación como lo de esta última semana.

Pero es que la peli de acción ha sido casi a lo Misión Imposible. De golpe y porrazo, el Valencia CF ha incorporado tres futbolistas con experiencia en Europa como son Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma. Tres jugadores que suben considerablemente el nivel de la plantilla y la exigencia dentro de ella. Porque no es solo lo que aportan en el campo, sino la competencia que hacen que haya en el vestuario.

Pero es que ahí no acaba todo, el conjunto de Mestalla ha conseguido encarrilar y firmar dos de las renovaciones más importantes que recuerdo en los últimos años: la de Javi Guerra y César Tárrega.

Como si de una peli de amor a lo Pretty Woman se tratara, los dos futbolistas han desoído los cantos de sirena de la Premier y la Serie A para atarse al equipo de su corazón, al de su infancia, al de su vida. No sé si cumplirán contrato o no, -porque el fútbol es impredecible- pero renunciar a todo lo que tenían por quedarse algún año más en el Valencia CF es digno de admirar. Y habla a las claras de que si quieres, puedes.

Aún queda vivir la peli de suspense con las últimas incorporaciones por hacer, con jugadores que están a la espera de una llamada del Valencia CF para poder avanzar o cerrar la negociación. Pero es cierto que el equipo empieza a tener otra cara a juzgar por un Trofeo Naranja que dejó muy buenas sensaciones -y eso que no jugaron algunos fichajes-. Ya es otra peli bien distinta.

Y no, con ello no pretendemos perdonar ni olvidar todas aquellas cosas que no se han hecho correctamente, pero es que no sería nada justo que, cuando por fin las hacen medianamente bien, tampoco lo dijéramos. De hecho la rueda de prensa de Ron debe servir para recordar la exigencia que tiene un club que merece, de una vez por todas, tener una buena temporada.

Así que, como dice el meme de Scorsese, ¡esto es cine! Y esperemos que la peli de la temporada sea mejor que la de los últimos años y tenga mucho de acción, de amor y, sobre todo, un final feliz.