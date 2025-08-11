La cosecha de la cosecha

Joan Querolt se llevó el oro, con récord de España / RFEA

Hace apenas 48 horas, España cerraba su mejor participación en un Campeonato de Europa Sub-20 de atletismo, en una competición continental celebrada en la ciudad finlandesa de Tampere. Un total de 14 medallas, que rompían la barrera de 10, obtenidas hace 20 años en la edición de 1995, disputada por aquel entonces en la localidad húngara de Nyíregyháza.

Un nuevo y gran resultado del atletismo patrio, que no hace más que corroborar el buen momento que atraviesa en la actualidad y dados estos resultados, hacer pensar en un futuro igual de halagüeño que el que ofrece el presente.

De todas ellas, 7 llevaron el acento de la Comunidad Valenciana. Una región, la nuestra, que ha coronado a sus primeros campeones de Europa en esta categoría tras 27 ediciones llevadas a cabo con anterioridad. Joan Querol, en los 10.000 metros marcha y Rafa Mahiques, en jabalina, lograban una gesta que no pudieron conseguir, previamente, estrellas consagradas de nuestro deporte como Concha Montaner, Fátima Diamé, Luis Salort o Domingo Ramón, entre otros.

Dos medallas de oro que vinieron acompañadas de las de plata, en las figuras de Martí Torregrosa, en el 3.000 metros obstáculos, las de Íker Moreno y Helio Marco, con el cuarteto que formaba el relevo de 4x400 metros, el propio Moreno en el 400 vallas y el bronce que se colgaba Daniel Monfort, quien acompañaba en el pódium al propio Querol.

Unos resultados que muestran el buen trabajo que realizan las canteras de los diferentes clubes de Alicante, Valencia y Castellón. De igual manera, el origen de cada uno de ellos y ellas, confirman el enorme talento que nutre a esta disciplina desde múltiples localidades. Así, este europeo ha contado con participantes oriundos de Betxí, Castellón, Valencia, Onil o La Pobla Tornesa, que no hacen más que reafirmar la vertebración de un talento que florece en múltiples rincones.

Cosecha de una siembra que se realiza a diario, por ejemplo, en el Gaetà Huguet, en el viejo cauce del Río Turia, en el Camilo Cano o en el Javier Arques. Santuarios de formación y desarrollo, no únicamente de atletas, también de personas.

Una labor que gestionan clubes como el Facsa – Playas de Catellón, Villarreal CF, Valencia CA o CA Millennium Torrevieja, entre muchos otros, sin los cuales sería imposible que se pudiera llegar a vivir estos grandes éxitos. Pero no debemos quedarnos aquí, ya que detrás de los nombres que han quedado para la historia en Tampere, escritos con letras doradas, están esos que no llegan a aparecer en los medios de comunicación, pero que sin embargo, también ganan. Lo hacen en aprendizaje de los valores que otorga el deporte, fundamentales también para el desarrollo personal a lo largo de la vida y que a su vez, son impartidos por esas mismas sacrificadas instituciones que se esfuerzan día a día, no sin dificultades la mayoría, para que así sea.

Escuelas de educación física y psíquica, donde lo más importante no es formar deportistas, es formar personas.