Que el ritmo no pare

Los nuevos fichajes del Valencia CF / Valencia CF

La semana pasada fue posiblemente la más activa del Valencia CF en el mercado de fichajes en el último lustro. Fichajes en propiedad, negociaciones aprovechando el último año de contrato de los futbolistas para rebajar su precio o las renovaciones de dos de los referentes del equipo como César Tárrega y Javi Guerra sorprendieron a un valencianismo que después de normalizar lo anormal la normalidad le pareció extraordinaria. Tan cierto es que el trabajo del club en estas operaciones fue, a priori, muy bueno, como que si no le da continuidad en las semanas que restan de mercado ni siquiera tendrá mejor plantilla que la temporada pasada.

Ahora mismo, en mi humilde opinión, tiene peor once titular. Julen Aguirrezabala (buen fichaje) no supera a Giorgi Mamardashvili. En defensa ha cambiado a Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera por José Copete y Eray Cömert, lo que supone un bajón de nivel muy elevado y que me gustaría pensar que es una parcela que el club hará todo lo posible por reforzar antes del cierre cambiando al suizo por un perfil de garantías. En caso de no hacerlo, creo que se habrá pegado un tiro al pie en una zona muy sensible y que es básica para un equipo que está obligado a construirse desde atrás.

En el centro del campo está por ver si Baptiste Santamaría da el nivel de Enzo Barrenechea y, en principio, creo que Filip Ugrinic puede dar un toque extra de versatilidad a una medular a la que quizás le falte un ‘8’ de pausa, pero que gana en talento con Dani Raba. Con estos fichajes es, de momento, una incógnita si empeorará también la parcela ancha o si, por el contrario, la hace más competitiva. Lo que sí creo es que los perfiles no están mal tirados y si el club trabaja la defensa, las bandas y la delantera siguiendo un patrón similar podría acabar cerrando un equipo más competitivo que el del curso anterior.

Arnaut Danjuma en Mestalla / Valencia CF

Factor Corberán

Quizás el mayor elemento de esperanza, en todo caso, sea el hecho de que Carlos Corberán dirigirá al equipo desde la primera jornada. El de Cheste ya llevó a su mejor versión el curso pasado a futbolistas como Javi Guerra, Diego López o Luis Rioja y el valencianismo espera que haga lo propio con jugadores como Arnaut Danjuma, que dado su carácter puede ser desde un fichaje decepcionante hasta la mejor contratación de la temporada, o el resto de fichajes, que llegan con bagaje de sus anteriores equipos, pero que son todavía una incógnita en el campeonato español.

Ni olvido ni perdón

El frenetismo que ha tomado el mercado en las últimas semanas se debe analizar y debatir, también reconocer un buen trabajo cuando se hace (especialmente en materia de renovaciones), pero no puede desviar el foco de que estamos hablando de un equipo que ni sueña con competir por los puestos que antes ocupaba. En el Valencia CF siguen ocupando los mismos puestos (¡y hasta ascendido!) los profesionales que han destrozado a la entidad en el último lustro, los ejecutores de una gestión, la de Peter Lim, que ha hecho al club pasar de jugar la Champions League a luchar por la permanencia en dos de las últimas tres temporadas. Nadie ha dimitido ni lo piensa hacer, por lo que el valencianismo le haría un flaco favor a su escudo si ‘comprase’ la conversión en equipo mediocre. Celebrar, por ejemplo, un octavo puesto, sería en mi opinión traicionar la exigente e inconformista idiosincrasia que llevó al club a ganar títulos y competir con los mejores.

Abrazar coyunturalmente la normalidad es hasta cierto punto entendible, pero tengamos claro que para devolver al Valencia al lugar que le corresponde se necesita mucho más que eso. Se precisa de excelencia en la gestión y profesionales de primer nivel, algo que no han demostrado ni los que hoy ocupan sillones en la directiva ni, por supuesto, Peter Lim. Diles que se vayan.