El PP cree que España está ausente de la negociación sobre Ucrania por “su ambigüedad” diplomática: "Somos irrelevantes"

"No somos llamados a la mesa de negociación sobre la paz de nuestro continente porque somos irrelevantes por culpa de las políticas de Pedro Sánchez y de su ministro (José Manuel) Albares". De esta manera denunció la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la ausencia de España en la reunión por videoconferencia promovida por el Gobierno alemán a la que asistirán varios líderes europeos, responsables de la UE, de la OTAN y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y en la que tratarán la guerra ucraniana con el presidente de EE.UU., Donal Trump.

Para Ezcurra, España no ha sido invitada a esta reunión virtual que se desarrollará dos días antes de la cita entre Trump y Vladimir Putin porque “llevamos años aplicando el manual de diplomacia de Zapatero, que es ponernos en contra de la OTAN, ponernos en contra de Estados Unidos, contradecir a nuestros socios europeos”.

“Si tienes una asquerosa relación de intimidad democrática con regímenes autoritarios como el de Maduro – por Venezuela- o entregas la gestión de información tan relevante que afecta a la Seguridad Nacional a tecnológicas chinas- por el contrato entre Interior y Huawei-, tus socios internacionales te lo hacen pagar y eso es lo que está pasando con España”.

En resumen, en declaraciones en la puerta de la sede del PP, Ezcurra lamentó que “la irrelevancia de España en estos momentos se debe a nuestra ambigüedad en el ámbito diplomático”.

Es más, para la dirigente popular “España en este momento es que no tiene al frente un gobierno. Tiene una banda de tuiteros y cuando uno tiene una banda de tuiteros, pues el país se queda sin rumbo”, relacionando esta cuestión con la gestión contra los incendios que asolan el país estos días.

Por ello, desde el PP insisten en que “es el momento de que Pedro Sánchez pare ya esta agonía, que entregue los mandos del país, que convoque unas elecciones y que se ponga a disposición de la justicia”.