La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

La UE condiciona la discusión del futuro de Ucrania a un cese o reducción de hostilidades

Los líderes de la Unión Europea, con la excepción del húngaro Viktor Orbán, han hecho pública una declaración este martes en la que exigen que cualquier acuerdo de paz para Ucrania "debe respetar el derecho internacional", y aunque destacan los esfuerzos de Estados Unidos, insisten en que una negociación significativa, solo puede darse con un alto el fuego.

Para los europeos, de las negociaciones de paz depende no solo la seguridad de Ucrania sino también la de Europa. Por eso reclaman una silla en la mesa de negociaciones, ante la indiferencia del presidente ruso, Vladímir Putin, y del estadounidense, Donald Trump, que se reunirán el viernes en Alaska. En este contexto, el objetivo es mantener la unidad europea --con Hungría descolgada desde hace meses--, pase lo que pase en esa reunión.

Fuera de la mesa de negociaciones, a los europeos solo les queda coordinar su postura y convencer a Trump, cuando se vean las caras este miércoles, en la videoconferencia organizada por el canciller alemán, Friedrich Merz. Y la postura es que cualquier acuerdo para la paz debe respetar "la independencia, soberanía e integridad territorial" de Ucrania. "Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", insisten en el comunicado los 26 países, añadiendo que deben ser los ucranianos quienes decidan su futuro.

Alto el fuego

Aunque de momento, Trump hace oídos sordos, y parece cada vez más improvable que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se siente a la mesa de negociaciones en Alaska. Unas negociaciones que, a ojos de los firmantes de la declaración, para que sean "significativas", solo pueden celebrarse "en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades".

El comunicado llega apenas horas después de que los ministros de Exteriores de la UE se reunieran por videoconferencia este lunes. Tras esa reunión, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas fue mucho más dura. "Mientras Rusia no haya aceptado un alto el fuego total e incondicional, ni siquiera deberíamos discutir ninguna concesión", aseguró la estonia. "Nunca ha funcionado en el pasado con Rusia, y no funcionará con Putin hoy", añadió.

Kallas cree que "un alto el fuego incondicional con un sistema de supervisión sólido y garantías de seguridad férreas" debería ser el primer paso antes de ninguna negociación. Pero tanto la estonia como el resto de líderes "acogen con satisfacción" los esfuerzos de Trump.

Garantías de seguridad

Los líderes insisten en que la guerra, en cualquier caso, no solo afecta a la seguridad de Ucrania, sino también de Europa. "Compartimos la convicción de que una solución diplomática debe proteger los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", han insistido los 26 líderes de la UE. Kallas, destacó que la "unidad transatlántica" será clave para lograr una paz estable y duradera. Pero también mantener el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia. Esa es la fórmula para prevenir "futuras agresiones de Rusia en Europa".

Por eso, los líderes se comprometen también a seguir prestando "apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania", además de seguir imponiendo sanciones a Rusia. También aseguran que contribuirán a proveer garantías de seguridad al país. En este sentido, la declaración insiste además en "el derecho inherente de Ucrania a elegir su propio destino", incluido su camino hacia la entrada en la UE.