Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para reunirse el lunes en Washington y abordar todos los "detalles" relativos a la guerra en el país del este de Europa. El anuncio del encuentro llega horas despurés de la cumbre celebrada este viernes en Alaska, en la que Trump recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero. En aquella ocasión, Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval. En esta ocasión, la nueva reunión entre ambos mandatarios llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.
Zelenski y Trump hablan por teléfono sobre el encuentro con Putin
El presidente estadounidense Donald Trump ha informado al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski del resultado de su reunión con el líder ruso Vladímir Putin en Alaska, según anunciaron este sábado fuentes de la oficina presidencial en Kiev, citadas por la agencia Ukrinform, y confirmó poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt. La oficina presidencial confirmó a Ukrinform que la conversación telefónica entre Trump y Zelenski ya ha concluido, pero no revelaron ningún detalles obre el contenido de la misma. Leavitt dijo a la prensa que durante su vuelo de vuelta a Washinton, Trump mantuvo una "larga" conversación con Zelenski y ahora está informando a los líderes de la OTAN.
Trump y Putin comienzan su reunión acompañados de sus delegaciones
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema 'Persiguiendo la Paz', acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.
Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con un enérgico apretón de manos a su llegada a la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en el que es su primer cara a cara desde el año 2018. Putin, que ha aterrizado en la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage sobre las 20.54 (hora peninsular de España), ha estrechado la mano a su homólogo estadounidense bajo una extensa alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje.
Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" el día de la cumbre e insiste en una reunión a tres
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dedicado su discurso vespertino de este viernes a acusar a Rusia de "seguir matando" el mismo día que se reúnen los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladímir Putin, como una exhibición de fuerza a pocas horas de la cumbre de Alaska, y ha insistido en reunirse con ambos como mejor aproximación para lograr un cese de hostilidades.
Trump: "Europa no me dice qué hacer, pero van a estar involucrados"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los líderes europeos no dictan lo que hace, pero que estarán involucrados en las posibles negociaciones sobre una tregua en Ucrania que puedan surgir de su cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin. "Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, al igual que (Volodímir) Zelenski", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), donde se encontrará con Putin.
El Kremlin anticipa una reunión entre Putin y Zelenski si la cumbre con Trump termina con un buen resultado
El Kremlin considera factible una, de momento, hipotética cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, si la reunión de máximo nivel que está a punto de comenzar en Alaska (EEUU) entre el mandatario ruso y su homólogo estadounidense, Donald Trump, arroja un resultado satisfactorio para Moscú. El portavoz Dimitri Peskov ha dado por seguro que a las comitivas rusa y estadounidense les esperan horas intensas en Anchorage, al menos "entre seis y siete horas" de trabajo dada la "gran cantidad de eventos programados" entre los acompañantes de ambos mandatarios.
Trump, dispuesto a hablar con Putin de negocios solo si antes se "resuelve" lo de Ucrania
El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, viaje a la cumbre de Alaska con una delegación muy enfocada en negocios, pero advirtió que para tratar esos temas primero hay que "resolver lo peor", en referencia a la necesidad de un acuerdo de paz en Ucrania. "He notado que ha traído una delegación de gente de negocios y eso es bueno porque quiero hablar de negocios, pero para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor", aseguró Trump en breves declaraciones desde el Air Force One que lo traslada a Anchorage (Alaska) para su histórica cumbre con Putin.
Cumbre en Alaska: qué esperan conseguir Trump, Putin y Zelenski de una reunión crucial para el futuro de Ucrania
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reúnen este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, por sus siglas en inglés) de Anchorage, Alaska, con una lista de deseos hecha, en parte, pública sobre una hoja de ruta para un posible acuerdo de paz en Ucrania. Pero en la base militar estadounidense destacará la ausencia de la otra parte implicada en el conflicto, Volodímir Zelenski, quien desde el anuncio de la cumbre a finales de la semana pasada ha emprendido una intensa ofensiva diplomática para evitar una negociación "a espaldas" de Kiev y ha logrado arrancar de Trump el compromiso de que no habrá negociaciones territoriales "sin Ucrania".
Tusk dice que "la paz se logra mediante la fuerza" y recuerda que Rusia "no es invencible"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que la "paz a través de la fuerza" es el único camino y recordó que Rusia "no es invencible", en referencia a la reunión de este viernes en Alaska entre los presidentes de EE.UU, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, para abordar la guerra ruso-ucraniana. "El 15 de agosto es un buen día para dialogar con Rusia sobre guerra y paz. Ese mismo día, hace 105 años, durante la Batalla de Varsovia, los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa. Por suerte, desconocíamos que Rusia era invencible, y la vencimos. La paz se logra mediante la fuerza, nada más", dijo Tusk en un mensaje publicado en X.
