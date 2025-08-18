En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Vladímir Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás a cambio de paralizar su ofensiva, según fuentes próximas a la cumbre entre el líder ruso y el presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Alemania pide aumentar la presión sobre Rusia antes del encuentro entre Trump y Zelenski
El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha instado este lunes a aumentar la presión sobre Rusia para lograr "garantías de seguridad" para Ucrania ahora que "todos los ojos están puestos en Washington" de cara al encuentro previsto para esta jornada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodimir Zelenski.
Wadephul, que se encuentra de visita en Japón, ha recalcado la importancia de lograr unas garantías "duraderas" para Kiev, al tiempo que ha manifestado que las conversaciones deben centrarse en "elementos para una solución negociada que lleve a una paz justa y duradera" entre las partes.
"Para ello, las garantías de seguridad son una cuestión vital", ha apuntado durante una reunión con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya. "Incluso tras el alto el fuego y el acuerdo de paz, Ucrania debe ser capaz de defenderse a sí misma", ha apuntado.
Aumentan a 20 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia
La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 20, según el último balance de víctimas difundido este lunes por los servicios de emergencias de Rusia.
El gobernador de la región, Pavel Malkov, ha lamentado, además, que otras 134 personas han resultado heridas a causa del incidente, producido por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
No obstante, las autoridades rusas desconocen de momento las causas del fuego. Este lunes entra en vigor el día de luto anunciado el viernes por Malkov en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los afectados por lo que ha descrito como una "terrible tragedia".
Rusia derriba 23 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 23 drones ucranianos sobre seis regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
"Entre las 20:00 del 17 de agosto y las 06:00 del 17 de agosto, hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 23 drones ucranianos de ala fija", reza el parte castrense.
La mayoría de drones fueron abatidos en la región de Tambov y sobre las aguas de los mares de Azov y Negro, que bañan la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fue destruido al menos un dron ucraniano.
La "coalición de los dispuestos" defiende este lunes ante Trump "un frente unido" con los intereses de Ucrania
La llamada "coalición de los dispuestos", el grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz con Rusia, acompañará este lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para exhibir un "frente unido" ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Nuestro objetivo para mañana es simple", ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la reunión telemática del domingo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes. "El primero es recordar que queremos la paz, una paz sólida y sostenible, presentar un frente unido y reiterar quién está del lado del derecho Internacional", ha manifestado.
Macron ha defendido esta unidad como un arma imprescindible para enfrentarse a la "Rusia de hoy", que ha descrito como "una potencia imperialista y revisionista que desde 2008 se ha dedicado a conquistar nuevos territorios, a revisar sus fronteras internacionales y nunca ha cumplido sus promesas de paz y no agresión".
Zelenski pide una paz duradera y no algo que le sirva a Putin para iniciar un nuevo ataque
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que una paz para Ucrania debe ser duradera y no un acuerdo que le sirva al líder ruso Vladimir Putin para lanzar un nuevo ataque, como ocurrió en 2014 tras la ocupación de Crimea y de parte del Donbas cuando ucrania se vio forzada a ceder temporalmente parte de su territorio.
"Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Donbás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque", dijo Zelenski en su cuenta de twitter tras su llegada a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.
Trump dice que Ucrania "no recuperará Crimea" y "no podrá unirse a la OTAN"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, en la víspera de su reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que abordarán lo tratado durante la cumbre del pasado viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.
"Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que (el expresidente Barack) Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", ha asegurado en su red Truth Social, en un breve mensaje en el que ha señalado que "Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando".
Poco después, Trump ha empleado la misma plataforma para celebrar que "mañana es un gran día en la Casa Blanca". "Nunca habíamos visto a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor recibirlos!", ha agregado, ante la esperada llegada a Washington D.C. de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que acompañarán a Zelenski.
Trump y Zelenski se reunirán primero y después se sumarán a líderes europeos, según CNN
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán juntos primero mañana y después se sumarán a los líderes europeos presentes en Washington DC, según adelanta CNN este domingo.
El canal, que cita fuentes conocedoras de la planificación de la jornada, indica que esta se dividirá en partes y se espera que Trump y Zelenski se reúnan "individualmente con sus delegaciones" en la Casa Blanca antes de abrir el encuentro a los aliados europeos de Ucrania.
Tras esa cita, se espera que Trump y Zelenski "se unan a un grupo más grande y potencialmente a un almuerzo con los otros líderes europeos" que han acudido a dar apoyo al ucraniano, detalla el medio.
Países aliados de Ucrania mantienen un "intercambio positivo" antes de la reunión con Trump
Líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, tuvieron un "intercambio positivo" este domingo en el que se prepararon para la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrá lugar el lunes. "Los líderes mantuvieron un intercambio positivo para coordinarse de cara a la reunión de mañana con el presidente Trump", dijo la portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestà.
Putin acordó permitir "sólidas" garantías de seguridad a Ucrania, según el enviado de Trump
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad "sólidas" como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania, durante la reunión en Alaska con el mandatario de EEUU, Donald Trump, dijo este domingo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. "Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical", dijo a CNN Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú a nombre de Trump y parte de la delegación que acompañó este viernes al líder estadounidense en su reunión de unas tres horas con el líder ruso. El enviado especial de Washington para misiones de paz calificó a esta garantía de seguridad como una protección al estilo del Artículo 5 de la OTAN - que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros-, frente a nuevas invasiones rusas.
Rusia lanza 505 ataques en Zaporiya un dia después de la cumbre Trump-Putin
Las tropas rusas lanzaron en las últimas 24 horas -un día después del encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, - 505 ataques contra diez poblaciones en la región de Zaporiya, informó el administrador militar de la zona, Ivan Fedorov, en su cuenta de Telegram. Entre ellos hubo 15 ataques aéreos contra Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmachle y Biloria. Además se registraron 343 ataques con drones. Las autoridades recibieron 15 informes de daños en viviendas, apartamentos, vehículos e instituciones educativas. No se han reportado hasta ahora heridos civiles.
