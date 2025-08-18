Un permiso de circulación

Cuando era niño, en época que el color de las fotos tenía un aspecto sin brillo, recuerdo bajar con mi padre en Valencia al viejo cauce del Turia. Allí, justo a la altura donde se ubica en la actualidad el Palacio Reina Sofía, se encontraban los conocidos como “los campos de Nácher”. Entre setos, arbustos, follaje diverso y bichos de toda índole, surgían como un oasis varios terrenos de juego de tierra para jugar al fútbol, los cuales eran regentados por el mítico “Nácher”.

Un río, que con la llegada a la alcaldía del Cap i Casal de Ricard Pérez Casado y posteriormente con la de Clementina Ródenas y Rita Barberá, fue tomando la forma, color y la importancia que tiene en la actualidad como enorme pulmón verde para toda la ciudad.

Un espacio que generó la proliferación de diversas actividades, la mayoría vinculadas al ejercicio físico. Si su amplitud para poder pasear y el extenso tramo exclusivo para la circulación de bicicletas, así lo refrendaban, la creación, gracias al inestimable apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, de un carril para los llamados ahora “runners”, afianzó una tendencia cada vez más desarrollada por mucha gente como era la de salir a correr.

Personalmente, para alguien que colgó las botas de baloncesto y metió en su vida cotidiana el atletismo, se convirtió en una gran noticia. Algo, que a buen seguro, ha mejorado la salud de muchas personas y ha ahorrado gran cantidad de gasto sanitario al erario público.

Sin embargo y pese a ser una buena noticia, ciertas situaciones hacen que haga falta, prácticamente, crear permisos de circulación para poder asegurar la práctica deportiva sobre esa superficie. Y es que, pese a las señales prioritarias para el uso de los corredores, insertadas en varias zonas bien visibles del recorrido, las mismas parecen ser invisibles para muchos. Para los que van andando, pese a que los muñequitos blancos sobre fondo azul aparecen con las formas de estar corriendo, no parecen entender que, cuando hay mucho tránsito no tienen la prioridad. Para los propios corredores, que no saben que no pueden acaparar todo el ancho del camino si viene gente de cara. ¿Y los que van con la bicicleta?. Seguramente por no tener suficiente tramo en la ciudad, ni tampoco a nivel exterior en toda la urbe, lo hacen por donde no toca (léase con ironía). Ya, si nos metemos en mundo patinentes, la conocida como revolución sin normas de los desplazamientos, añadimos a esas dos ruedas la velocidad sin control. Bicicletas y patinetes, también indicados como prohibidos en las diferentes señalizaciones expuestas a lo largo del recorrido.

Pero hay más. Los pequeños que juegan con el balón cerca del carril o los perros sueltos que se cruzan por el mismo. ¿Lo harían igualmente cerca de donde circulan las bicicletas?. Obviamente, no. Pero el peligro, en ambas situaciones, es igual de grande en ambos casos para unos y para los otros.

No seré yo el que cultive de razones a los que hablan de la pérdida de educación y valores en nuestra sociedad, pero a veces se hace difícil poder argumentar lo contrario.

Por eso habría que preguntarse: ¿es una locura pensar en hacer permisos de circulación para poder utilizar el carril de correr?. Parece difícil de asimilar, pero dadas las circunstancias igual no lo es tanto. ¿Sería una locura pensar en que la policía local pudiera multar a aquellos que no cumplen las normas sobre ese espacio de terreno?. Parece algo complicado de entender, pero de alguien que se rompió un codo por una imprudencia ajena en el tramo cercano al Palau de la Música, no deja de pensar que desgraciadamente habría que llegar a ese extremo.

Preguntas que, poniendo un poquito por nuestra parte, estarían desechadas de inmediato. Es un trabajo de todos y es un trabajo sencillo.

