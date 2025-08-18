Un punto de partida

VALENCIA, 16/08/2025.- El delantero del Valencia Arnaut Danjuma (i) dispara a puerta junto a Urko GonzÃ¡lez, de la Real Sociedad, durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Valencia CF y Real Sociedad, este sÃ¡bado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque

Y llegó el primer partido de La Liga en Mestalla. Primera jornada, con nueva grada de animación, nuevo CEO, sin comer pipas, con seis fichajes y toda una temporada con esperanzas intactas por delante. Porque, me lo van a permitir, pero yo cada vez que empieza una temporada de fútbol soy como aquel que, al final de cada campaña los mataría y no renovaría el pase pero, cuando empieza la siguiente, tiene la ilusión intacta y se compra hasta la tercera equipación. Y el empate ante la Real Sociedad no me va a quitar ni un ápice de la esperanza que tenemos puesta esta campaña en el equipo.

Porque creo que este Valencia CF tiene -deportivamente hablando- algo distinto al que comenzó las últimas temporadas. Vale que la primera parte la Real Sociedad fue ligeramente superior y controló el juego; que tuvo más llegadas y la sensación de control partió del equipo de Sergio Francisco; que al conjunto de Mestalla le falta, como mínimo, un banda y un nueve más para redondear el mercado. Y, también es cierto, que a los fichajes del conjunto valencianista les falta un par de semanas de rodaje. Pero con todo y con ello, me gustó lo que vi.

Porque vi a un equipo combativo, con criterio y con capacidad para imponer sus argumentos -sobre todo en la segunda mitad-. Un conjunto, el de Carlos Corberán, que fue de menos a más en cuanto a carácter y fútbol, siendo valiente a la hora de ir a por el partido cuando, en otras épocas, el empate ya habría servido contra el conjunto donostiarra.

Al Valencia CF le faltó algo de frescura y acierto a partir de la zona de tres cuartos. La necesidad de un banda y un 9 ahora mismo son imperiosas. Al equipo le falta un delantero. Un 9 que pueda suplir o alternar con Hugo Duro. Le falta un futbolista que le encaje a Corberán, que pueda asumir el económicamente el club y que entienda lo que es Valencia CF. Eso tiene nombre y apellidos: Umar Sadiq.

Vale que quizás no es el futbolista más ilusionante de los que pudieran sonar en un mercado de fichajes pero, si no falla nada, es la opción más viable y menos arriesgada económicamente. La Real debe responder esta misma semana a la oferta de cesión con opción de compra del Valencia CF de un futbolista que está tan loco por la música valenciana como para rebajarse el sueldo y jugar este año en Mestalla.

Porque Mestalla sigue siendo especial. Este año más, mucho más. No solo por el aura de fútbol y tradición que desprende o por las 45.000 almas que se congregaron para ver el debut liguero, sino porque la grada de animación está más de vuelta que nunca. Desde la previa hasta el final, fue determinante para que el equipo cogiera confianza. Al igual que le sucedió al conjunto valencianista, los chavales de la Curva fueron de menos a más para acabar siendo felicitados por la plantilla a la finalización del encuentro. Sin duda, con un aliento así, el Valencia CF ganará muchos puntos más esta temporada.

El empate deja lecturas positivas: competitividad, personalidad y un grupo que no se rinde. Pero también una conclusión evidente: si la dirección deportiva quiere que este equipo no solo compita, sino que mire hacia arriba, necesita apuntalar la plantilla. Porque la ilusión está ahí, los futbolistas tienen compromiso y la afición acompaña más que nunca. Mestalla ha demostrado que está dispuesto a soñar y, todo ello, puede ser un punto de partida.

