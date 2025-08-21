Putin exige el Donbás y rechaza el despliegue de tropas occidentales en Ucrania o que entre en la OTAN como condiciones para un posible acuerdo de paz

Vladimir Putin, presidente de Rusia / Europa Press/Contacto/President of Russia Office

Casi una semana después de la cumbre que celebraron en Alaska el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, para intentar poner las bases de un futuro acuerdo de paz en Ucrania, el Kremlin ha dado a conocer sus condiciones: que Kiev renuncie a la región del Donbás (este), que se olvide de sumarse a la OTAN y que no se desplieguen tropas occidentales en territorio ucraniano, según han revelado tres fuentes próximas al presidente a la agencia Reuters.

Precisamente, la opción de que soldados de países europeos se desplieguen en el país eslavo una vez se firme la paz se ha puesto sobre la mesa esta semana como posible "garantía de seguridad" e incluso la ha llegado a mencionar Trump. La idea original partió del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y posteriormente se sumaron otros países europeos en la llamada "coalición de voluntarios". El estadounidense ve con buenos ojos este despliegue pero ha rechazado sumar a sus soldados a un eventual contingente de mantenimiento de paz pero se ha abierto a brindar apoyo aéreo.

Según la información obtenida por Reuters, Putin mantiene su exigencia de que las tropas de Volodímir Zelenski se retiren de las provincias de Donetsk y Lugansk, pese a que no las controla en su totalidad (según EEUU, controla el 88%), y propone congelar las líneas del frente en Zaporiyia y Jersón (ahora controla el 73%). Moscú también estaría dispuesto a ceder las pequeñas porciones de territorio que controla en Járkov, Sumy y Dnipropetrovsk.

Compromiso de la Alianza Atlántica

Sobre la pertenencia a la OTAN, el presidente ruso insiste en su reclamación de que Kiev se olvide de entrar en esta organización defensiva y demanda un compromiso por parte de la Alianza Atlántica de que no se expandirá más hacia el este.

EEUU y sus socios de países europeos, Japón y Australia están sumando esfuerzos para acordar garantías de seguridad fiables que blinden a Ucrania de una nueva agresión rusa en caso de alto el fuego o un acuerdo de paz y esta semana, jefes del Estado Mayor de mantienen conversaciones en Washington.

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha propuesto otorgar protección colectiva a Ucrania pero sin invitarla formalmente a unirse a la OTAN, según han publicado varios medios anglosajones.