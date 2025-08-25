Pepelu dando un pase en el Osasuna - Valencia CF / LaLiga

Terror, pesadilla, horror… muchos son los calificativos esperpénticos para adjetivar el partido Valencia CF en El Sadar. El equipo de Carlos Corberán salió del feudo rojillo con una derrota amarga, de esas que dejan más preguntas que respuestas. El conjunto de Mestalla no se dejó solo tres puntos en Pamplona, sino que perdió parte del rumbo, la fe y, por momentos, hasta el alma. Cayó derrotado ante Osasuna en un partido que exigía firmeza y acabó retratando las costuras de un equipo más frágil de lo que imaginábamos. Los mismos errores que la temporada pasada, los mismos fantasmas a domicilio.

Porque el Valencia CF fue un espectro de lo que debía haber sido. Un espantoso y errático equipo de principio a fin donde pocas conclusiones positivas se pueden sacar. No es una derrota útil y, además, pincha un globo que parecía mantenerse a flote con la segunda parte de Mestalla ante la Real Sociedad.

Y es que los despistes defensivos fueron una tónica tan habitual que a las primeras de cambio Budimir se estrenó esta temporada haciendo lo que mejor sabe hacer: cabecear a placer desde el área. Por si eso no fuera poco, la expulsión de Gayà. El capitán, espejo en el que todos se miran, eligió la peor tarde para cometer un error irreparable. A los 20 minutos dejó al equipo en inferioridad y sin referente, cuando más se necesitaba calma y jerarquía. Su fallo pesa doble porque de él se espera mucho más. Le dignifica dar la cara y reconocer un error que lastró al equipo en todo el duelo. El drama se contaba por sí solo.

Con Raba sacrificado –no sé si acertadamente- y Jesús Vázquez supliendo la posición de Gayà, el equipo no mejoró en exceso. Y no lo hizo porque Pepelu, que debería ser un metrónomo, fue un reloj parado. Errático en la entrega, lento en la reacción, incapaz de dar la pausa que pedía el choque. Cada balón que pasaba por sus botas era un suspiro de incertidumbre. Ni en el balón parado, lo que siempre ha sido su fuerte, consiguió dar la nota. Pese a ello, 77 minutos estuvo en el campo. ¿En qué pensaba Corberán?

Porque tampoco ayudaron las decisiones desde el banquillo. El técnico de Cheste trató de corregir al equipo tras la expulsión de Gayà pero solo consiguió estancarlo más y vivir de fugaces –y contados- arreones ofensivos. Los cambios llegaron tarde, desordenados, sin lectura clara del partido. Mientras Osasuna ajustaba y golpeaba con un Víctor Muñoz inspirado o un Aimar haciendo valer su nombre, el Valencia respondía a impulsos, como si quisiera jugar de memoria en un examen que pedía improvisación y talento. Solo Danjuma en un par de ocasiones –gol anulado mediante- inspiró alguna mínima ocasión de empatar. Y es que ni los cambios tardíos de un sólido e intenso Diakhaby, un voluntarioso Ugrinic y un más que correcto Santamaría pudieron cambiar el signo del partido. Poco más a destacar en un partido gris a todos los niveles.

El Valencia perdió en El Sadar, sí, pero lo que más duele es cómo perdió: sin plan de reacción, sin temple ante la adversidad y con una falta de liderazgo preocupante. Lejos de Mestalla, se vuelve a mostrar como un equipo desnudo, incapaz de sostenerse. Y cada derrota así no es solo un tropiezo, es un recordatorio cruel de las pesadillas de una temporada pasada en la que apenas supiste ganar fuera de casa. De la aparición de fantasmas a domicilio.