En el nombre del padre … y de la madre

Para alguien al que le apasiona el cine, buscar símiles con el séptimo arte siempre es un placer. Pensando esta semana en un titular adecuado a lo expuesto en este texto, vino a mi mente una película, la cual, acabaría de encumbrar al actor Daniel Day – Lewis. “En el nombre del padre”, es una historia de injusticia y de amor de un padre a un hijo y de un hijo a un padre, todo relacionado con una dura época de convivencia en Irlanda por los estragos que ocasionaba un grupo terrorista llamado IRA (para los más jóvenes recomiendo buscadlo en google).

Estos últimos días, paseando alrededor de varios recintos deportivos, he podido ver a jóvenes preparando el siguiente curso. Las pretemporadas, un tiempo más que importante para poner los cimientos de lo que será el resto del año deportivo, donde se empiezan a construir las bases de lo que serán las posteriores campañas. Chicos y chicas que sueñan con emular a sus ídolos y principalmente, disfrutar con sus amigos y amigas de algo tan sano y beneficioso como es el deporte.

En algunos de estos espacios ya he podido ver a algún padre y alguna madre, que acompañando a sus descendientes, pasan horas bajo un sol y un calor de justicia, la mayoría de las veces en asientos no excesivamente cómodos. Los mismos repetirán a lo largo de la temporada, en muchos casos transportándolos, por sus propios medios, a diferentes puntos de la geografía. Una labor encomiable, que lleva tras de si un sacrificio, ya que si las semanas se hacen largas, se suma, al menos, un día extra del fin de semana para hacerlas aún más largas.

Sin embargo y en contraposición a esto, llega también el momento, con el arranque de las competiciones, de las situaciones incómodas que se desarrollan en las gradas de buen número esos partidos.

No diré que es un fenómeno actual ni de la mayoría de estos asistentes, ya que puedo hablar con base después de que la parte profesional me hiciera compartir espacio con ellos y ellas desde hace mucho, pero si se nota ahora una proliferación de las mismas. Podría contar bastantes anécdotas desafortunadas sufridas de forma cercana en diferentes gradas. Por suerte no son la tónica habitual, pero sí son los que hacen más ruido y los que más llaman la atención.

Siempre pensaba, que si algún día fuera padre y se me presentaba la oportunidad, no iba a verme representado en esas figuras familiares ni repetiría esas formas de actuar. Y es que deberíamos solicitar a esos progenitores que vieran las consecuencias de sus actos, en unas personas que deben ser los referentes de sus hijos e hijas. Unos jóvenes en época de formación de valores, personalidad y actitudes cara a afrontar el resto de sus vidas. Esa sensación de vergüenza ajena, de vivir esa pregunta del amigo “¿ese es tu padre?”, de sentirse mal por lo que hace quien se supone te está educando, no debería suceder.

Pagar frustraciones propias con los árbitros, sin tener en cuenta que los colegiados son también personas con familia. Creer que uno tiene como hijo o hija a Maradona o Alexia Putellas y criticar al entrenador propio por darle más o menos minutos sobre el terreno de juego. Censurar a un rival una acción o encararse con otro familiar que acompaña al otro equipo en liza, debería de erradicarse del deporte, por el bien propio y por el bien de todos.

Como ”En el nombre del padre”, deberíamos ir a la convivencia y demostrar con hechos ese amor a nuestros hijos e hijas y por tanto, corroborar de la misma forma el que ellos tienen por nosotros.