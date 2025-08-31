Piastri fríe a Norris en Zandvoort

Todo apuntaba a una carrera anodina: los dos McLaren en la primera línea se vigilarían durante toda la prueba. Tal vez Verstappen intentaría desesperadamente hacer alguna de las suyas y los pilotos españoles buscarían hacer milagros con el material del que disponían. Pero el resultado final fue todo menos esperado: ver humear al McLaren de Norris por un problema con el aceite no estaba en el guión. La victoria de Piastri, su noveno triunfo, y el abandono de Lando abren una diferencia en el mundial de 29 puntos. La distancia no es insalvable, pero pesará como una losa sobre el inglés, que ha marcado su segundo cero en 2025. Oscar lo hizo todo perfecto y solo le bastaron 12 milésimas el sábado en la crono para obtener una pole que le facilitó las cosas el domingo.

Uno de los hitos fue el adelantamiento de Verstappen en la curva 3 de la primera vuelta: como un poseso, se lanzó en la curva 2, cruzó el coche y, con la intervención de no sé qué santo, controló el RedBull y superó a Norris. Nos recordó a su suegro Piquet pasando con el Williams al Lotus de Senna al final de recta en Hungría 1986: entre la genialidad y el milagro.

El otro hecho destacable fue primer podio de Hadjar. Isack llevó al Racing Bull a una fantástica tercera posición y a todo buen aficionado que conozca el origen del equipo debe alegrarle. Es bueno que el otrora Minardi, en el que debutaron pilotos como Adrián Campos, Marc Gené o el propio Fernando Alonso, pueda disfrutar del espray del champán.

Del otro equipo italiano mejor no hablar. No sé si los colegas de la prensa italiana escribirán hoy sus crónicas con cianuro en lugar de tinta, pero lo bien cierto es que con la visita a Monza la próxima semana, la presión sobre Ferrari será máxima. Hamilton y Leclerc acabaron estrellados: el monaguesco por culpa de Kimi Antonelli que sacó a Charles fuera de la pista y Lewis, él solito, cometió un error y destrozó su coche.

Faltan nueve carreras y a la afición española se le harán largas por la falta de resultados de los pilotos españoles. Cuando no es hache es por be. En Zandvoort la pista parecía ser propicia tanto para el Williams como para el Aston, pero Sainz se metió en líos con el simpático Lawson y se quedó sin puntos. Lo que más escuece es que, otra vez, Albon le superó. Alonso, enfadado con su equipo por la estrategia y con la mala suerte de haber cambiado gomas antes de safety, al menos tuvo suerte y acabó puntuando. Pero también el asturiano quedó por detrás de su compañero, que salía del fondo de la parrilla.

En solo siete días veremos qué inventa Norris para evitar que Piastri se escape cada vez más y la reacción de los tiffosi ferraristas después del desastre en Holanda.

