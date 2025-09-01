Begoña Gómez pide a Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez / Unanue - Europa Press - Archivo

El abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración de su clienta, señalada para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica. Así consta en un escrito de 21 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

El letrado hace esta reclamación pues le coincide con unas declaraciones fijadas el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife) en el seno de las Diligencias Previas 1448/2025.

Malversación de caudales públicos

El magistrado citó el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según indicaba un auto de 18 de agosto. También llamó a declarar como imputada un día antes, el 10 de septiembre, a la propia Álvarez.

La decisión del instructor de investigar a Gómez suponía un cambio de criterio respecto a lo que había argumentado en mayo, pues descartó investigar a la mujer del presidente del Gobierno y a Álvarez por dicho delito de malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento de la asesora.

Otros delitos

La esposa de Sánchez figuraba hasta ese momento como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Todo ello, en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

El pasado 5 de agosto, Peinado también reclamó a Presidencia del Gobierno que le comunicara si Begoña Gómez disponía de "un correo electrónico oficial" del Ejecutivo que preside su marido, Pedro Sánchez.