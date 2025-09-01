Una actuación bárbara

El piragüismo se ha convertido en una de las citas fijas con las medallas de la delegación española en sus participaciones en los Juegos Olímpicos. Tanto en sprint como en aguas bravas, España suma y suma, edición tras edición. Unos triunfos extrapolables a los campeonatos del Mundo o de Europa, donde los apellidos patrios se suceden, un año y el siguiente, en las tres primeras posiciones de las diferentes pruebas que se disputan.

El K4 1000 metros masculino de los Celorrio, Misioné, López Díaz – Flor y Menéndez, serían los que inauguraban la cosecha con una plata en Montreal 1976. La misma tendría continuidad con un bronce y otra plata, en las siguientes dos ediciones olímpicas celebradas en Moscú y Los Ángeles, respectivamente.

Después de vivir en el ostracismo durante 20 años, Atenas 2004 devolvió la gloria a este deporte con la aparición estelar de David Cal, quien a posteriori se convirtió en leyenda. El gallego tuvo su réplica en un Saúl Craviotto, que hace un año en París, se convertía en el deportista nacional con mayor número de preseas en citas olímpicas, superando la marca obtenida anteriormente por el pontevedrés.

El ilerdense era, con el K4 500 metros, con quien sumaba un bronce que lo hacía eterno. Una embarcación, que en categoría femenina y justo un año después, escribía el nombre de una valenciana en los anales de la historia de nuestro piragüismo.

Bárbara Pardo lo hacía con letras de oro, en un bote que convertía por primera vez en campeón del Mundo. Lo realizaba acompañada de Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández, quienes sobre aguas lombardas, superaban a las grandes favoritas, a priori, para así colgarse en sus cuellos las medallas doradas en liza.

Un póker de damas, que pese a unirse hace apenas 5 meses, encajaron de forma rápida como las piezas de un puzzle, forjando un cuarteto poderoso y también exitoso. Y es que, cuarenta días después, ya vencían en la más que exigente Copa del Mundo de Szeged. Un triunfo en tierras húngaras, antesala de la plata lograda en el Campeonato de Europa disputado posteriormente en la República Checa.

La de Antella, en la que Julio González Micó vio un talento innato para este deporte con apenas 11 años, ha tenido que superar muchas trabas hasta alcanzar el éxito.

Un ejemplo de como levantarse, de como superar el pensamiento de abandonar por tanto contratiempo, por tanta piedra en el camino, pero también por saber afrontar estas situaciones y creer en una misma y así tener una nueva oportunidad, esta vez si, de llegar a alcanzar una gloria trabajada día a día, palada a palada. Una carga anímica que da una batería extra a la de la Ribera Alta, que le da derecho a soñar con ser la primera palista valenciana que participe en unos Juegos Olímpicos.

Es cierto, que en los años post olímpicos como lo es este 2025, los resultados en grandes competiciones suelen ser menos definitorios, pero la explosión de este grupo, la energía que transmite, las marcas y los resultados, dan un plus para que esta actuación bárbara en Milán, pueda repetirse del 25 al 29 de julio de 2028 en el Estadio Marítimo de Long Beach.

