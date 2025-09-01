El Valencia respira antes del parón

Rioja se marcha ovacionado de Mestalla / LaLiga

Hay partidos que no solo suman tres puntos. Son victorias que aportan calma, que bajan el ruido, que dan sentido a las horas de trabajo en Paterna y, sobre todo, que permiten al valencianismo dormir tranquilo. Lo del pasado viernes en Mestalla ante el Getafe fue exactamente eso: un triunfo necesario, de esos que alivian y que cambian el estado de ánimo antes de un parón de selecciones que siempre se hace más largo si llegas con dudas.

El Valencia supo sufrir, pero también supo golpear en los momentos clave. Lo hizo con la magia inesperada de Arnaut Danjuma, que sacó de su bota derecha un golazo de los que marcan diferencias, de los que te hacen saltar de la butaca y le devuelven la sonrisa a Mestalla. El neerlandés había estado discutido, incluso cuestionado, pero en un instante recordó por qué puede ser un fichaje ilusionante: porque tiene calidad de sobra para decidir partidos cerrados.

El otro nombre propio de la noche fue el de Largie Ramazani. Debut no sé si soñado, pero sí tan eléctrico como el tiempo que pasó desde ser anunciado hasta debutar ¡Ni siquiera subió al autobús del equipo para la concentración en el hotel porque acababa de llegar al mismo desde Reino Unido! Un futbolista que salió con descaro, con esa chispa que tantas veces se echa en falta en el ataque blanquinegro. Unos pocos minutos, mucha velocidad punta y una asistencia. No le pesó la camiseta ni el escenario: pidió el balón, encaró, agitó y dejó claro que puede ser un recurso muy útil para Corberán en una temporada que necesitará frescura en las bandas. De lo del cable pelado que parece también tener a tenor de su recado en redes sociales ya hablaremos otro día.

¿Y qué me decís de Hugo Duro? Fiel a su cita con el gol, volvió a dejar su sello. Ese tanto suyo no solo suma en la estadística: confirma que quiere vivir un momento dulce, que otro año más se va a consagrar como goleador en Mestalla y que su carácter encaja perfectamente con el espíritu que el Valencia quiere transmitir. Un delantero que empieza una racha siempre es una bendición, y más en un equipo que no va sobrado de gol –ni de delanteros-.

Y cómo no hablar de Diakhaby. El central costamarfileño firmó un partido serio, concentrado, sin esas concesiones que tanto le habían perseguido en el pasado. Merecía ser titular, lo fue y no decepcionó. Dominante en los duelos, ordenado y con jerarquía. Incluso siendo decisivo con un gol que cabeceó por todos nosotros. Su evolución merece ser subrayada, porque el Valencia necesita líderes e ilusión atrás y él, poco a poco, está asumiendo ese rol.

Y posiblemente muchos más nombres podríamos destacar como los del resolutivo Baptiste Santamaría, el incombustible Rioja o el talentoso -qué pase a Danjuma- Javi Guerra. Pero lo mejor es que aparecieron cuando tenían que hacerlo.

Santamaria en su debut como titular / LaLiga

La victoria ante el Getafe no fue tan brillante en lo coral, pero sí contundente en lo emocional. Ganar antes del parón significa poder trabajar sin urgencias, oxigenar el vestuario y dejar a la afición con un poso de ilusión. A falta de alguna incorporación más de última hora, el equipo puede estar algo más tranquilo ya que el fútbol siempre vive del corto plazo, pero este corto tiempo es dulce: tres puntos, confianza recuperada y la sensación de que el proyecto inicia su camino. El parón servirá para coger aire. Y el aire, esta vez, huele a tranquilidad.