Opinión
Pablo López: Un 'diablito' per Miranda
Pot ser un '10' jugant de '7' o un '7' jugant de '10'
1:00 de la matinada, vius en una zona molt tranquil·la, en un poble al qual el silenci s’apodera de la nit i pràcticament no hi ha gent al teu carrer. Estàs al teu llit agafant la son, els ulls quasi tancats i pensant en el cansament que arrossegues del dia; estàs a punt de caure i desitges adormir-te, però de sobte… una moto de 125 cc passa a uns quants kilòmetres per hora per fora de la teua finestra, rapidíssim, i et fa pegar un bot, et fa alçar d’on estàs pel seu soroll i velocitat. Bé, doncs exactament això és Pablo López, el protagonista de hui.
Després d’un temps al qual pareixia tindre una mena d’al·lèrgia per això, el València CF ha començat a apostar per les cessions, ja era hora. Fins fa no res, el ‘modus operandi’ del club era agafar a eixe canterà en tanta projecció i posar-ho uns mesos en dinàmica de filial, al València Mestalla. Després, en conseqüència de la inoperància per completar la plantilla del primer equip, aquest jove entrava en dinàmica de Primera Divisió, sense molta possibilitat de contar en minuts. Així i tot, pareixia que tots eixien guanyant: el xaval aprenia dels professionals i l’equip guanyava un efectiu, però res més lluny de la realitat: eixe xic en un potencial brutal passava de jugar 90’ a jugar 0’, durant mesos. Tallant la seua projecció com si no fora sabut que un jugador de 18 anys el que ha de fer és sumar minuts, de la forma que siga. Es pot aprendre, però no es creix a la banqueta.
Ara, són tres jugadors de l’Acadèmia els que recalen en Miranda de l’Ebre: Iker Córdoba, Alberto Marí i Pablo López. Ja vaig parlar del primer, i encara que ja sabeu que no m’agrada ficar etiquetes ni assignar cap sostre de potencial, ara és el torn d’un jugador al que considere carn de Primera Divisió: Pablo López.
Anit, mentre intentava buscar la son, em va passar exactament el que relate al primer paràgraf, així em va ocórrer que seria la manera ideal per presentar a un jugador que és maldat pura, en el millor dels sentits. És un ‘diablet’. No hi ha res més pur en un atacant que ser descarat, no tindre por, tindre eixa personalitat que, per molt que vulguem, no existeix en altres posicions. L’atacant murcià és tot això. Al futbol actual hi ha molts jugadors vistosos, és fàcil comprar la moto a un jugador que simplement és ràpid i se li dona bé regatejar, però reialment com eixos n'hi han mil. El diferent, el que sí que és vàlid per a l'elit és el que té bona presa de decisions, i per això és tan diferenciador el murcià. Sobretot als últims metres.
Podria fer tantes comparacions per explicar-vos el seu joc… és com el seu paisà, Pedro Acosta, agafant corbes en MotoGP: igual per fora que per dins. Pablo López pot ser un ‘10’ jugant de ‘7’ o un ‘7’ jugant de ‘10’. A camp obert té velocitat, aplegada i els seus centres són caramel·lets, podeu veure'l als seus partits amb el València Mestalla i Selecció Espanyola. A més, s’associa molt bé. En canvi, amb equips tancats sap trobar espais per dins, resoldre a mitjana distància o, en algun cas, resoldre a baló parat. Té un guant al peu.
Pareix que estiga parlant d’un jugador d'altres dimensions, i no m’agrada mai exagerar, però és que té fusta per a ser-ho en un futur. Com la credibilitat és la meua ferramenta de treball i sempre intente ser el més just possible, també és bo parlar d’eixes assignatures que pot tindre més pendents. Baix el meu juí, córrer cap enrere per recuperar balons és del que més li costa. És molt treballador i no es despenja, però com quasi tots els atacants de 19 anys, acostuma a no tindre grans números en accions defensives. Precisament podrà potenciar això amb el Mirandés de Fran Justo, a Segona Divisió. Aquesta serà una ‘mili’ en Miranda.
Mai he destacat el següent perquè no em pareix tan ressenyable en termes futbolístics i ha demostrat donar-li igual sobre la gespa, però com a dada que el lector possiblement desconeix: en 2022, el València CF va pagar 100.000 euros al Llevant per fer-se amb els serveis de Pablo López. Si Paterna fa eixa inversió, gens habitual, per un xiquet de 14 anys… saps que té moltes coses especials. Es trau de ‘La Manga’ el que menys espera el defensor. Per això, no sé com el batejaran en Miranda, però per tot el que vinc explicant, la meua aposta és clara: ‘Diablito’ López.
