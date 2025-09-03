Umar en un hotel

Umar Sadiq, con la camiseta del Valencia CF / sd

¿Hay algún ser vivo más libre que un futbolista sin dorsal? ¿Hay una leyenda más grande que la que se levanta sobre quien está a un meñique de saciar todos los anhelos de un pueblo? ¿Hay alguien más solitario en el mundo que quien espera en el hall de un hotel?

Umar Sadiq encarnó todos estos pegajosos dilemas durante las horas en que se resolvía algo tan trivial como definitorio en la vida de un ser humano: dónde acudir a trabajar la mañana siguiente. De todos los bailes del mercado convertidos en bodegón de calabazas a la medianoche del lunes, el de Umar Sadiq en un hotel en San Sebastián contiene la trama más arrebatadora, la más romántica y quizás la más cruel, por ser la de un tipo habitando el limbo existencial más angustioso al que puede aspirar un futbolista: un no-inscrito deambulando por un no-lugar, mientras su destino se escurre en conversaciones lejanas.

En el universo paralelo de las vidas desechadas, hay un escueto mensaje volando de Anoeta a Mestalla, un apretón de manos frío, cordial, virtual, que abre el intercambio burocrático antes de la hora de la cena. Hay un herewego esculpido en las redes sociales y una imagen creada con inteligencia artificial que viste a Umar Sadiq de valencianista. Hay un reel publicado que llevaba semanas esperando en borradores y que empieza a cristalizar las últimas ensoñaciones de aficionados: Sadiq en Mestalla, con su fútbol descoyuntado e imprevisible como rabo de lagartija. Sus goles, tan circenses. Su química con la grada y su milagrosa conexión con un grupo de nuevos atacantes clínicamente caóticos.

Ese es el Umar que se quedó en ese hotel para siempre, atrapado en el limbo de unos cientos de miles de euros que separaron a las directivas del Valencia y la Real Sociedad. Hubo periodistas custodiándolo el día entero, apuntando nuevas líneas de guion en cada paso que daba la negociación. Vi una foto en X, cuando ya había acabado todo, del periodista Aimar Vázquez (Tribuna Deportiva), que atrapaba a ese muchacho varado en su hotel, con un dos piezas corto, negro estampado, como quien quiere exhibir luto en un resort.

Urge que quienes hablaron durante ese día con él o con sus agentes completen el relato, más allá de lo que sabemos y ya poco importa: su fichaje frustrado y la parte Succession de la historia entre ejecutivos. Que nos cuenten qué comió ese día, si pasó el día colgado al teléfono escuchando promesas de sus pretendientes o advertencias de sus actuales dueños. Cuántas veces repasó sus posibilidades, el laberinto de cifras en que se extraviaba su voluntad. Si echó una siesta, si soñó con el cielo encendido de un atardecer en Mestalla. Si tal vez se evadió en Netflix, o en el Fifa, si jugó a vestirse de blanquinegro aunque solo fuera en el videojuego.

Y qué pensó cuando escuchó el rumor de un nombre que daba por finiquitado el ensueño de Mestalla: Lucas Beltrán. Qué pensó cuando decidió salir del hotel para tratar de coger las riendas de su destino. Si se resignó a volar a cualquier otro equipo del planeta. Si Girona, si Betis. Si en algún momento del día sintió la angustiosa libertad de ser un jugador sin lugar al que volver pero tampoco al que marchar y creyó que todo estaba en su mano.

Con un verso del Corán, Umar se fue a dormir en la madrugada del lunes. Escribió: «Señor, necesito cualquier bien que me envíes». Hay una novela entera flotando en ese aullido.