Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este miércoles ante su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania "el día de la firma del acuerdo de paz" entre Kiev y Moscú
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Sánchez viaja a París para ratificar el apoyo a Ucrania en la Coalición de Voluntarios
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este jueves a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde ratificará el apoyo de España a este país ante la agresión rusa. La reunión será presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien este miércoles se reunió Sánchez en Londres en un encuentro en el que estuvo presente la situación de Ucrania.
Macron confirma que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este miércoles ante su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania "el día de la firma del acuerdo de paz" entre Kiev y Moscú.
"Estamos dispuestos, nosotros, los europeos, a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día en que se firme (el acuerdo) de paz", ha dicho Macron, al recibir a Zelenski en el Elíseo, un día antes de la reunión de líderes europeos en París, en la que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Macron, que ha asegurado que este "es el compromiso" que los países europeos asumieron durante su viaje a Washington, ha declarado que los detalles de las garantías son --ya "preparadas, documentadas y confirmadas"-- son "extremadamente confidenciales".
Habla Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado abierto este miércoles a incrementar su presencia militar en Polonia y ha rechazado que vaya a retirar sus tropas en territorio polaco durante una reunión en Washington con el presidente del país europeo, Karol Nawrocki. "Pondremos más si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia (...) Estamos muy alineados con Polonia", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto a Nawrocki, que se encuentra de visita en Estados Unidos.
Avances rusos
La ofensiva de verano rusa no logra ninguno de sus objetivos clave, según funcionarios y analistas ucranianos, pero el ejército invasor continúa avanzando lentamente en partes del frente, mientras se prepara para ataques más masivos. Un total de 1.587 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano han sido capturados por Rusia en los últimos tres meses, según DeepState, una plataforma analítica ucraniana que proporciona actualizaciones diarias del mapa del campo de batalla.
Habla Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, si este viaja a Moscú. "Si Zelenski está preparado (a reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en los festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
El ministro de Exteriores ruso dice que para la paz en Ucrania hay que reconocer la anexión de territorios por Moscú
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este miércoles en una entrevista que para la paz en Ucrania es necesario reconocer las "nuevas realidades territoriales", que surgieron tras la anexión por parte de Moscú de cuatro regiones ucranianas y la península de Crimea. "Para que la paz sea duradera, las nuevas realidades territoriales que surgieron después de que las regiones de Crimea, Sebastopol, la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Zaporiyia y Jersón se unieran a la Federación Rusa como resultado de unos referendos celebrados allí, deben ser reconocidas y formalizadas de manera legal e internacional", dijo el jefe de la diplomacia rusa al periódico indonesio Kompas.
Robles subraya el "indiscutible" apoyo a Ucrania e insta a un "esencial" alto el fuego
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado el "indiscutible" apoyo de España a Ucrania y ha sostenido que es "esencial" un alto el fuego para defender una paz "justa y duradera". Así ha informado la titular de Defensa en un comunicado con motivo de la reunión en la que participará este miércoles, convocada por sus homólogos de Francia y Reino Unido, para preparar el encuentro que los líderes europeos tendrán este jueves en París para analizar la Coalición de Voluntarios para Ucrania. Robles ha señalado que "el pueblo ucraniano debe tener libertad para decidir su propio futuro. La vía hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania", y ha añadido que las negociaciones "solo pueden ser fructíferas si se producen en un contexto de alto el fuego o de reducción de las hostilidades".
Ucrania acusa a Rusia de "un ataque combinado" con más de 500 drones y 25 misiles de crucero
Las autoridades de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar "un ataque combinado" con más de 500 drones y alrededor de 25 misiles contra el país durante las últimas horas, antes de destacar que más de 450 de ellos han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales. La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 502 drones, 16 misiles de crucero 'Kalibr' y ocho misiles de crucero 'Kh-101', al tiempo que ha dicho que 430 aparatos no tripulados, catorce 'Kalibr' y siete 'Kh-101' han sido destruidos.
Putin destaca ante Kim que las relaciones entre Moscú y Pyongyang tienen "un carácter especial, de aliados"
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado este miércoles durante una reunión en China con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que las relaciones entre Moscú y Pyongyang han alcanzado un "carácter especial, de aliados", al tiempo que ha ensalzado de nuevo el envío de soldados norcoreanos para apoyar a las tropas rusas frente a la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas de Ucrania, ya repelida. "Recientemente, las relaciones entre nuestros países han adquirido un carácter especial, de confianza y amistad, de aliados", ha manifestado Putin al inicio de su encuentro con Kim en la capital del gigante asiático, donde ambos han estado presentes en un desfile militar en conmemoración del final de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.
Putin se reúne con Kim Jong-un, que promete seguir ayudando a Rusia en todo lo necesario
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite, como ya hizo a la hora de proporcionar tropas para expulsar a los soldados ucranianos de la región de Kursk. "Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia", dijo Kim al comienzo de la reunión, según informó la agencia Interfax.
